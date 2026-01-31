GST अफसर प्रशांत सिंह ने इस्तीफा वापस लिया, योगी के समर्थन में नौकरी छोड़ने के बाद यूटर्न
सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने यूटर्न ले लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, वह बिना किसी दबाव के इस्तीफा वापस ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान प्रशांत कुमार ने अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। मुझ पर कोई दबाव नहीं है। आज मैं अपने ऑफिस में हूं और काम कर रहा हूं।
भाई पर आरोप लगाते हुए जीएसटी अफसर ने बताया कि भाई विश्वजीत सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्वजीत सिंह ने अपने माता-पिता के साथ मारपीट भी की है, जिस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। मीडिया से बात करते हुए जीएस अफसर ने बताया कि भाई विश्वजीत सिंह मुख्तार अंसारी के मऊ गैंग का सक्रिय सदस्य है और उसका फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई ने जियो ब्रांच मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी है और लोगों से वसूली भी करता है। उसका काम लोगों पर पैसे के लिए दबाव बनाना है, वह एक अपराधी है।