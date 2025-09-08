लखनऊ में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पर कार्यालय में करछुल से हमला, बुआ-भतीजा गिरफ्तार

लखनऊ के विभूतिखंड स्थित राज्य कर कार्यालय में सोमवार को जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पर कानपुर से आई बुआ-भजीजे ने करछुल से हमला कर दिया। इससे उनके हाथ-पैर में चोट लग गई और खून निकलने लगा।

राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड स्थित राज्य कर कार्यालय में सोमवार को जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पर कानपुर से आई बुआ-भजीजे ने करछुल से हमला कर दिया। इससे उनके हाथ-पैर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। चीख-पुकार पर कर्मचारियों ने आरोपी बुआ-भतीजे को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर विभूतिखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से हमले में इस्तेमाल की गई करछुल बरामद की गई है।

विपुल खंड निवासी प्रमोद कुमार विभूतिखंड स्थित राज्य कर मुख्यालय में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। प्रमोद कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह अपने कार्यालय में थे। दोपहर करीब एक बजे कानपुर में बर्रा निवासी रानी निगम अपने भतीजे इंद्रजीत निगम के साथ उनकी केबिन में घुस आई। दोनों गालीगलौज करने लगे। विरोध पर करछुल से हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपना हाथ कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई और खून निकलना लगा।

कर्मचारियों के आने पर भागने लगे आरोपी डिप्टी कमिश्नर के चीख पुकार मचाने पर अन्य कर्मचारी भागकर उनके केबिन में गए। पुलिस के मुताबिक कर्मचारी केबिन में पहुंचे तो रानी निगम और इंद्रजीत कलछुल से डिप्टी कमिश्नर से मारपीट कर रहे थे। कर्मचारियों के आने पर दोनों धमकाते हुए भागने लगे। आरोपी बुआ भतीजे को कर्मचारियों ने दौड़ा कर पकड़ लिया।