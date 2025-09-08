GST deputy commissioner attacked with ladle office in Lucknow aunt and nephew arrested लखनऊ में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पर कार्यालय में करछुल से हमला, बुआ-भतीजा गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ के विभूतिखंड स्थित राज्य कर कार्यालय में सोमवार को जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पर कानपुर से आई बुआ-भजीजे ने करछुल से हमला कर दिया। इससे उनके हाथ-पैर में चोट लग गई और खून निकलने लगा।

Dinesh Rathour लखनऊMon, 8 Sep 2025 11:02 PM
राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड स्थित राज्य कर कार्यालय में सोमवार को जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पर कानपुर से आई बुआ-भजीजे ने करछुल से हमला कर दिया। इससे उनके हाथ-पैर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। चीख-पुकार पर कर्मचारियों ने आरोपी बुआ-भतीजे को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर विभूतिखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से हमले में इस्तेमाल की गई करछुल बरामद की गई है।

विपुल खंड निवासी प्रमोद कुमार विभूतिखंड स्थित राज्य कर मुख्यालय में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। प्रमोद कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह अपने कार्यालय में थे। दोपहर करीब एक बजे कानपुर में बर्रा निवासी रानी निगम अपने भतीजे इंद्रजीत निगम के साथ उनकी केबिन में घुस आई। दोनों गालीगलौज करने लगे। विरोध पर करछुल से हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपना हाथ कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई और खून निकलना लगा।

कर्मचारियों के आने पर भागने लगे आरोपी

डिप्टी कमिश्नर के चीख पुकार मचाने पर अन्य कर्मचारी भागकर उनके केबिन में गए। पुलिस के मुताबिक कर्मचारी केबिन में पहुंचे तो रानी निगम और इंद्रजीत कलछुल से डिप्टी कमिश्नर से मारपीट कर रहे थे। कर्मचारियों के आने पर दोनों धमकाते हुए भागने लगे। आरोपी बुआ भतीजे को कर्मचारियों ने दौड़ा कर पकड़ लिया।

आरोपी ने दर्ज कराया था मुकदमा

इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह के मुताबिक पूर्व में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रमोद कुमार कानपुर में तैनात थे। उस समय आरोपी इंद्रजीत कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। पूछताछ में इंद्रजीत ने बताया कि वर्ष 2021 में उसने अपने एक रिश्तेदार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। उसे शक है कि डिप्टी कमिश्नर दूसरे पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं।

