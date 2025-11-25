पति की मारपीट से तंग आकर वंदे भारत के सामने कूदने पहुंची महिला, जीआरपी ने बचाई जान

संक्षेप: मेरठ में मंगलवार देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जब वंदे भारत ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड करने आई महिला को जीआरपी टीम ने मौके पर पहुंचकर बचा लिया। घरेलू कलह से परेशान महिला ट्रैक पर उतर चुकी थी, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसे ठीक समय पर पकड़कर सुरक्षित कर लिया।

यूपी के मेरठ के कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत के सामने कूदकर सुसाइड करने पहुंची महिला को जीआरपी टीम ने बचा लिया। महिला मंगलवार देरशाम रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने जा रही थी, यह देख जीआरपी कर्मियों ने महिला को रोका। पता चला पति शराब का आदी है और मारपीट करता है। घरेलू कलह से परेशान होकर महिला सुसाइड करने आई थी। महिला को काउंसिलिंग कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। इस घटना की वीडियो वायरल हो रही है।

कैंट रेलवे स्टेशन पर हेडकांस्टेबल ब्रिजेश कुमार और कांस्टेबल राहुल बैंसला की तैनाती है। शाम 6.45 बजे कैंट स्टेशन से होकर वंदे भारत ट्रेन गुजरने वाली थी। इसी दौरान ट्रैक पर एक महिला उसी रेलवे लाइन की ओर जाने लगी। महिला की गतिविधियां संदिग्ध जानकर ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल ब्रिजेश और कांस्टेबल राहुल बैंसला ने महिला को रोका। रेलवे ट्रैक से उसे अलग कर बातचीत की।

थाने पर तैनात महिला कांस्टेबल को भी बुला लिया। महिला ने रोते हुए बताया कि वह कंकरखेड़ा की मंगलपुरी कॉलोनी में पति के साथ रहती है। पति नशे का आदी है और आए दिन मारपीट करता है। मंगलवार को भी मारपीट की तो वह सुसाइड करने आ गई। पति को कॉल किया गया। महिला की काउंसिलिंग कराई गई और लिखापढ़ी कर उसे परिजनों को सौंप दिया।

बस एक मिनट बाद ही पहुंच गई ट्रेन महिला को रेलवे ट्रैक से हटाने के एक मिनट बाद ही वहां वंदे भारत पहुंच गई। जीआरपी कर्मी समय पर उसे नहीं बचाते तो बड़ी घटना हो सकती थी।