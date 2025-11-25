पति की मारपीट से तंग आकर वंदे भारत के सामने कूदने पहुंची महिला, जीआरपी ने बचाई जान

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsGRP saved the life of a woman who tried to jump in front of Vande Bharat
मेरठ में मंगलवार देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जब वंदे भारत ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड करने आई महिला को जीआरपी टीम ने मौके पर पहुंचकर बचा लिया। घरेलू कलह से परेशान महिला ट्रैक पर उतर चुकी थी, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसे ठीक समय पर पकड़कर सुरक्षित कर लिया।

Tue, 25 Nov 2025 10:05 PMPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ के कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत के सामने कूदकर सुसाइड करने पहुंची महिला को जीआरपी टीम ने बचा लिया। महिला मंगलवार देरशाम रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने जा रही थी, यह देख जीआरपी कर्मियों ने महिला को रोका। पता चला पति शराब का आदी है और मारपीट करता है। घरेलू कलह से परेशान होकर महिला सुसाइड करने आई थी। महिला को काउंसिलिंग कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। इस घटना की वीडियो वायरल हो रही है।

कैंट रेलवे स्टेशन पर हेडकांस्टेबल ब्रिजेश कुमार और कांस्टेबल राहुल बैंसला की तैनाती है। शाम 6.45 बजे कैंट स्टेशन से होकर वंदे भारत ट्रेन गुजरने वाली थी। इसी दौरान ट्रैक पर एक महिला उसी रेलवे लाइन की ओर जाने लगी। महिला की गतिविधियां संदिग्ध जानकर ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल ब्रिजेश और कांस्टेबल राहुल बैंसला ने महिला को रोका। रेलवे ट्रैक से उसे अलग कर बातचीत की।

थाने पर तैनात महिला कांस्टेबल को भी बुला लिया। महिला ने रोते हुए बताया कि वह कंकरखेड़ा की मंगलपुरी कॉलोनी में पति के साथ रहती है। पति नशे का आदी है और आए दिन मारपीट करता है। मंगलवार को भी मारपीट की तो वह सुसाइड करने आ गई। पति को कॉल किया गया। महिला की काउंसिलिंग कराई गई और लिखापढ़ी कर उसे परिजनों को सौंप दिया।

बस एक मिनट बाद ही पहुंच गई ट्रेन

महिला को रेलवे ट्रैक से हटाने के एक मिनट बाद ही वहां वंदे भारत पहुंच गई। जीआरपी कर्मी समय पर उसे नहीं बचाते तो बड़ी घटना हो सकती थी।

गोविंदपुरी स्टेशन में ट्रेन से गिरकर डिलीवरीमैन की मौत

उधर, कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर छत्तीसगढ़ से लौट रहे डिलीवरीमैन की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ट्रेन में भीड़ के कारण हादसा हुआ है। जीआरपी ने मामले की जांच कर शव पोस्टमार्टम भिजवाया। मूलरूप से हरदोई के आलूथोक निवासी 41 वर्षीय चंद्र कुमार उर्फ अभय सिंह रुद्रपुर स्थित फर्म से ट्रकों की चेचिस डिलीवरी करने का काम करते थे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
