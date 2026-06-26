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प्रेम संबंधों को अपराध का रंग देने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक, हाईकोर्ट ने रद्द किया दुष्कर्म का केस

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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प्रेम-प्रसंग के मामले में शादी से इनकार करने के बाद रेप का मुकदमा दर्ज कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा प्रेम संबंधों को अपराध का रंग देने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है।

प्रेम संबंधों को अपराध का रंग देने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक, हाईकोर्ट ने रद्द किया दुष्कर्म का केस

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि झूठा वादा और वादा न निभा पाना दोनों में फर्क होता है। अगर शुरू से ही धोखे की नीयत न हो तो शादी का वादा टूटना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते कहा कि प्रेम संबंधों को अपराध का रंग देने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने कानपुर के उदित शुक्ल के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में दाखिल चार्जशीट रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि तीन साल तक सहमति से बने शारीरिक संबंधों वाली प्रेमकहानी को महज इसलिए दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता कि शादी नहीं हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

नौकरी लगने के बाद शादी से किया इनकार

दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। जब आरोपी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली और उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया, तब पीड़िता ने दिसंबर 2024 में एफआईआर दर्ज कराई। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता की उम्र लगभग 28 वर्ष थी और वह समझदार वयस्क महिला थी। तीन वर्ष तक उसने कोई शिकायत नहीं की। संबंध सहमति से बने थे, जिसकी पुष्टि फोटोग्राफ्स और गवाहों के बयान से हुई। स्वतंत्र गवाहों ने मारपीट और धमकी के आरोपों को झूठा बताया इसलिए शादी न होने पर एफआईआर दर्ज करना टूटे रिश्ते का बदला प्रतीत होता है। इसी के साथ कोर्ट ने पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

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हाईकोर्ट ने एपीओ मुख्य परीक्षा में बैठने की दी अनुमति

वहीं दूसरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एपीओ भर्ती के एक अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने लवली की याचिका पर उसके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याची के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी का कहना है कि याची ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन फॉर्म भरा और 15 मई को हार्ड कॉपी व सभी आवश्यक दस्तावेज़ भेजे, जो ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार 18 जून को आयोग कार्यालय में प्राप्त हो गए। इसके बावजूद आयोग ने याची की अभ्यर्थिता इस आधार पर रद्द कर दी कि ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंटआउट नहीं भेजा गया। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए आयोग को अंतरिम आदेश दिया कि याची का 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन फॉर्म सत्यापित किया जाए। साथ ही नई हार्ड कॉपी की मांग किए बिना प्रवेश पत्र जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि परिणाम घोषित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा, और आवश्यकता पड़ने पर परिणाम सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख लगाई है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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