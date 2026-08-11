कांवड़ियों के गुटों में हाईवे पर भिड़ंत, चले लाठी-डंडे; गाड़ी आगे निकालने को लेकर हुआ विवाद

बिजनौर में कांवड़ियों के दो गुट हाईवे पर भिड़ गए। उनके बीच जमकर लाठी-डंडे चले। कांवड़ियों ने एक दूसरे को ढूंढ ढूंढकर हमला कर दिया। हाईवे पर संघर्ष होते ही अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने जैसे तैसे कांवड़ियों के बीच हो रहे संघर्ष को रोका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हाईवे पर सोमवार देर रात रामपुर और संभल के कांवड़ियों के गुटों में वाहन आगे निकलने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। दोनों गुटों के कांवड़ियों ने एक दूसरे को ढूंढ ढूंढकर हमला कर दिया। हाईवे पर संघर्ष होते ही अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने जैसे तैसे कांवड़ियों के बीच हो रहे संघर्ष को रोका।

फोरलेन हाईवे पर राजपूताना रिसॉर्ट के सामने सोमवार देर रात वाहन आगे निकालने को लेकर रामपुर और संभल के कांवड़ियों के गुटों में विवाद हो गया। मामला इस कदर बिगड़ गया कि इसने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। कांवड़ियों ने एक-दूसरे पर ढूंढ ढूंढकर डंडे बरसाए, जिससे हाईवे पर अफरातफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांवड़ियों के दोनों गुटों के बीच मारपीट होती नजर आ रही है, हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पास में तैनात पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया।

पुरा महादेव में झंडारोहण होते ही जलाभिषेक को उमड़े कांवड़िये वहीं बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंगलवार तड़के विधि-विधान से झंडा पूजन किया गया। मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच झंडे का पूजन कराया। इसके बाद मंदिर पर झंडारोहण हुआ, जिसके तुरंत बाद मुख्य जलाभिषेक शुरू हो गया। कांवड़ियों के सैलाब ने जयकारों के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया।

मंदिर प्रांगण में तड़के 3:54 बजे झंडा पूजन शुरू हुआ। करीब एक घंटे तक चले पूजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसके बाद 4:54 बजे मंदिर पर विधि-विधान से झंडारोहण किया गया। झंडारोहण होते ही मुख्य जलाभिषेक शुरू हो गया। मुख्य जलाभिषेक शुरू होते ही मंदिर के बाहर कतार में खड़े कांवड़ियों और शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बोल-बम और हर-हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। झंडा पूजन और जलाभिषेक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। पूजन के दौरान डीएम अस्मिता लाल, एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान, मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुनील रोहटा, अरुण शर्मा, संजीव शर्मा, टीपी शर्मा, ब्रह्मपाल मलिक, इंद्रपाल मलिक, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे।