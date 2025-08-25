Group Captain Shubhanshu Shukla Welcomed in UP Lucknow Celebrations From Airport to CMS School ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में भव्य स्वागत, एयरपोर्ट से सीएमएस स्कूल तक मना जश्न, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में भव्य स्वागत, एयरपोर्ट से सीएमएस स्कूल तक मना जश्न

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अनूठे अंदाज में लखनऊ के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। एस्ट्रोनॉट बन कर स्कूली बच्चे अरावइल हॉल पहुंचे। एयरपोर्ट पर बैंड की धुन के बीच देश का जयघोष हुआ। परेड के दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा रही।

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊMon, 25 Aug 2025 11:44 AM
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह ग्रुप कैप्टन अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सूबे के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और शहर की महापौर सुषमा खर्कवाल ने किया। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2499 से सुबह 8:30 बजे शुभांशु शुक्ला अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के अराइवल हॉल के बाहर के रास्ते पर दोनों और बैंड की प्रस्तुतियां हो रही थीं। बीच-बीच में भारत माता की जयघोष से समूचा परिसर गूंज उठता।

टर्मिनल-3 अरावइल के गेट के सामने कुछ स्कूली बच्चे एस्ट्रोनॉट बनकर स्वागत करने पहुंचे थे। नारंगी और सफेद रंग के स्पेस सूट में इन बच्चों को देखकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी बाहर निकलते हुए एक बारगी ठिठक गए। विमान से उतर कर जब 8: 38 बजे शुभांशु अराइवल हॉल में पहुंचे तो उनका स्वागत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उन्होंने शुभांशु शुक्ला को अंगवस्त्र पहनाकर उनका अभिनंदन किया।

एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद थे। एयरपोर्ट के बाहर सड़क के दोनों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर लहराते हुए अपने हीरो सुधांशु का स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे। सोमवार को सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, बावजूद इसके इन बच्चों के जोश में उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखी।

जी 20 रोड पर खुले वाहन से हाथ हिलाकर दिया जवाब

एयरपोर्ट से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का काफिला शहीद पथ की ओर बढ़ा। इसके पहले सड़क के दोनों ओर वीआईपी हैंगर रोड पर हाथ में तिरंगा लहराते हुए सीएमएस स्कूल के छात्रों ने उनका अभिनंदन किया। जी-20 रोड तक शुभांशु शुक्ला एक थार से गए जिसे फूलों से सजाया गया था। लक्ष्मण मूर्ति चौक, करगिल शहीदों की मूर्ति समेत कई जगह बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े थे। जब उनका काफिला इन स्थानों से गुजरा तो फूलों की वर्षा की गई। जी-20 रोड पर पहुंचने के बाद शुभांशु शुक्ला, उनकी पत्नी कामना, छह वर्षीय बेटा केयाश, पिता शंभूदयाल, मां आशा शुक्ला एक खुले डीसीएम में सवार हुए। यहां इतनी भीड़ थी कि कुछ देर तक वाहन वहीं का वहीं रुका रहा। इसके बाद यहां से सीएमएस के लिए रवाना हुआ। यहां भी सड़क के दोनों ओर लोगों की कतारें देश के हीरो की एक झलक पाने को बेताब दिखी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके परिवार ने हाथ हिलाकर लोगों का आभार प्रकट किया।

आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत- ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वायु सेना के जांबाज ग्रुप कैप्टन, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अपनी जन्मभूमि लखनऊ आगमन पर स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए आज बेहद विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। एक्सिओम मिशन 4 के मिशन पायलट के रूप में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर तिरंगा फहराने वाले शुभांशु शुक्ला आज की युवा पीढ़ी और देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव एक प्रेरणास्रोत हैं। दुनियाभर में निवासरत भारतीयों को गौरवान्वित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।

