खेत में अचानक धंस गई जमीन, बन गया कई फिट गहरा गड्ढा, ग्रामीण दंग; दौड़े अफसर
अमेठी के गोपालपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों की तरफ रखवाली करने गए कुछ किसानों ने गांव की बिट्टन देवी के खेत में लगभग 10 फिट चौड़ाई में जमीन धंसी देखा। उस गड्ढे में पानी भर गया था। इसकी जानकारी जब गांव में हुई तब इसे देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक किसान के खेत की जमीन 7 से 15 फिट तक धंस गई। इससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और ऊपर धरातल तक पानी भर गया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण इस गड्ढे को देखकर दंग रह गए। सूचना पर अफसर भी ऐक्शन में आए। प्रशासन ने राजस्व टीम भेजकर मामले की जांच कराई।
शनिवार की सुबह गोपालपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों की तरफ रखवाली करने गए कुछ किसानों ने गांव की बिट्टन देवी के खेत में लगभग 10 फिट चौड़ाई में जमीन धंसी देखा। उस गड्ढे में पानी भर गया था। खेत में मटर बोई गई थी। इसकी जानकारी जब गांव में हुई तब इसे देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी होते ही तहसीलदार नेहा राजवंशी ने राजस्व निरीक्षक को भेज कर निरीक्षण करवाया। तहसीलदार ने बताया कि गोपालपुर गांव में बिट्टन देवी के खेत में मटर सरसों बोई गई थी। उसमें प्राकृतिक तौर से जमीन लगभग सात फिट तक धंस गई है और पानी ऊपर आ गया है। जमीन क्यों धंसी यह जांच के बाद ही पता चलेगा।
फसल हुई खराब
ग्रामीणों का कहना है कि सबसे पहले सुबह खेत की ओर गए कुछ लोगों ने यह गड्ढा देखा। उन्होंने ही इस खेत में खेती करने वाली बिट्टन देवी को इसकी सूचना दी। वह मौके पहुंचीं तो देखा कि वहां की फसल नष्ट हो चुकी है। खेत में एक बड़ा गड्ढा बनर गया है जिसमें पानी भरा हुआ है। अपने खेत और फसल का यह हाल देखकर बिट्टन देवी हैरान रह गईं।
खेत में गड्ढे की सूचना गांव में जंगल में आग की तरह फैली। देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गड्ढे को लेकर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे प्राकृतिक घटना बताया तो कुछ जमीन धंसने की बात कही। कुछ ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था।