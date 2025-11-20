Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsground suddenly caved at night Badaun leaving large crater inside house
यूपी में घटी अजीब घटना, रात के समय में अचानक से धंस गई जमीन, घर के अंदर हो गया बड़ा गड्ढा

संक्षेप: बदायूं में एक परिवार बाल-बाल बच गया। रात के समय में घर के अंदर के कमरे में जमीन अचानक से धंस गई। गनीमत रही उस समय घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। रात के समय हुई इस अजीब घटना से परिवार वाले दहशत में आ गए।

Thu, 20 Nov 2025 03:46 PMDinesh Rathour बदायूं/उसावां
यूपी के बदायूं में एक परिवार बाल-बाल बच गया। रात के समय में घर के अंदर के कमरे में जमीन अचानक से धंस गई। गनीमत रही उस समय घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। रात के समय हुई इस अजीब घटना से परिवार वाले दहशत में आ गए। रात को उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। घटना रात करीब 2:30 बजे हुई, इस घटना को लेकर अफरा-तफरी मची रही।

रसूलपुर गांव में रहने वाले गुड्डू प त्र वीरशाय ने बताया बीती रात परिवार के सदस्य सो रहे थे। रात 2.30 बजे अचानक आवाज आई तो देखा कमरे की जमीन धंस रही है। इसी बीच जमीन धंसने के कारण घर में एक बड़ा गड्ढा बन गया। गुड्डू की मां और पत्नी अचानक इस गड्ढे में गिरने लगीं। उसने मां व पत्नी को किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला। परिवार ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और गांव वालों को भी जानकारी दी।

सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घर का बचा हुआ सामान बाहर निकाला गया। जानवरों को भी घर से सुरक्षित बाहर निकालकर बांध दिया गया। गड्ढे में गिरे बक्सा, खाट और गेहूं की बोरियां, बाहर निकाला। जमीन में गड्ढा क्यों हुआ इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। माना जा रहा है, जहां गड्ढा हुआ वहां मकान बनने से पहले दलदल था, जिसके चलते मिट्टी नीचे बैठी।

Badaun News Up Latest News UP Police
