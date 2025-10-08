ground reality check for up primary schools from october 9 to 31 schedule finalized यूपी के प्राइमरी स्कूलों में नौ से 31 अक्टूबर तक जमीनी हकीकत की होगी जांच, शेड्यूल तय, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsground reality check for up primary schools from october 9 to 31 schedule finalized

यूपी के प्राइमरी स्कूलों में नौ से 31 अक्टूबर तक जमीनी हकीकत की होगी जांच, शेड्यूल तय

यह आदेश महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि नौ अक्तूबर को आजमगढ़ मंडल, 13 अक्तूबर को सहारनपुर, 14 को वाराणसी, 15 को मेरठ, 16 को देवीपाटन, 17 को आगरा, 27को अलीगढ़, 29 को मुरादाबाद, 30 को बस्ती और 31 अक्तूबर को अयोध्या मंडल के जिलों की समीक्षा की जाएगी।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊWed, 8 Oct 2025 07:46 AM
share Share
Follow Us on
यूपी के प्राइमरी स्कूलों में नौ से 31 अक्टूबर तक जमीनी हकीकत की होगी जांच, शेड्यूल तय

UP Primary Schools News: परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति और विभागीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। महानिदेशालय में नौ से 31 अक्तूबर तक समीक्षा की जाएगी। हर दिन अलग-अलग मंडलों की समीक्षा होगी। विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शिथिलता बरत रहे शिक्षाधिकारियों से जवाब-तलब होगा।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी आदेश के अनुसार नौ अक्तूबर को आजमगढ़ मंडल के जिलों की समीक्षा होगी। 13 अक्तूबर को सहारनपुर, 14 को वाराणसी, 15 को मेरठ, 16 को देवीपाटन, 17 को आगरा, 27को अलीगढ़, 29 को मुरादाबाद, 30 को बस्ती और 31 अक्तूबर को अयोध्या मंडल के जिलों की समीक्षा की जाएगी।

ये भी पढ़ें:50 हजार रिश्वत लेते प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका रंगेहाथ गिरफ्तार

गोरखपुर में डीएम का आदेश-किसी स्कूल के ऊपर से न गुजरे हाईटेंशन तार

वहीं गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सोमवार को विकास भवन सभागार में विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने कहा कि जनपद में किसी भी आवासीय भवन या विद्यालय के ऊपर से हाईटेंशन तार नहीं गुजरना चाहिए। लापरवाही हुई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के बिजनेस प्लान को लेकर जितने भी कार्य लंबित हैं उन्हें शीघ्र पूरा कराया जाए।

ये भी पढ़ें:प्राइमरी स्कूल में टॉफी दिलाने के बहाने 4 साल की बच्ची से रेप, भीड़ ने थाना घेरा

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन विकास कार्यों के प्रगति से संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराएं। विभागीय कार्यों की फीडरवार समीक्षा सभी अधिशासी अभियंता अपने स्तर से करें और जहां भी कार्य में शिथिलता व लापरवाही दिखे वहां संबंधित को आगाह करें और अग्रिम समीक्षा में यदि प्रगति में सुधार न हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवगत भी कराएं। जिलाधिकारी ने बैठक में लाइन लास, विद्युत आपूर्ति, क्षमतावृद्वि आदि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाते हुए समयबद्ध और नियमानुसार कार्य करें, लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |