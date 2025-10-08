यूपी के प्राइमरी स्कूलों में नौ से 31 अक्टूबर तक जमीनी हकीकत की होगी जांच, शेड्यूल तय

यह आदेश महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि नौ अक्तूबर को आजमगढ़ मंडल, 13 अक्तूबर को सहारनपुर, 14 को वाराणसी, 15 को मेरठ, 16 को देवीपाटन, 17 को आगरा, 27को अलीगढ़, 29 को मुरादाबाद, 30 को बस्ती और 31 अक्तूबर को अयोध्या मंडल के जिलों की समीक्षा की जाएगी।

UP Primary Schools News: परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति और विभागीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। महानिदेशालय में नौ से 31 अक्तूबर तक समीक्षा की जाएगी। हर दिन अलग-अलग मंडलों की समीक्षा होगी। विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शिथिलता बरत रहे शिक्षाधिकारियों से जवाब-तलब होगा।

