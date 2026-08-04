Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में झोलाछाप की बड़ी लापरवाही, सुन्न किए बगैर गर्भवती का फाड़ा पेट, जच्चा-बच्चा दोनों की मौत

By Dinesh Rathour
बहराइच
Follow us on Google News
share

बहराइच जिले में एक झोलाझाप ने गर्भवती को बिना सुन्न किए उसका पेट फाड़ दिया। जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद झोलाछाप ने महिला का दोबारा पेट सिलकर फरार हो गया।

up police
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस

Bahraich News: यूपी के बहराइच जिले में झोलाछाप की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विशेश्वरगंज कस्बे में संचालित निजी हॉस्पिटल में भर्ती गर्भवती का झोलाछाप ने बिना एस्थीसिया दिए पेट फाड़ दिया। इससे जच्चा और बच्चा दोनों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद घबराए झोलाछाप ने टांका लगाकर पेट वापस सिल दिया। हालत गंभीर होने का हवाला देकर आरोपी प्रसूता का शव अपने वाहन में भरकर दूसरे डॉक्टर की क्लीनिक के बाहर छोड़कर फरार हो गया। मामले में मृतका के पति ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस और स्वास्थ्य टीम पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है।

विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बंजरिया निवासी सतीश कुमार ने सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर अपनी 22 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी को कस्बे के पुरैना में संचालित सुमन पॉलीक्लीनिक में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि देर रात ऑपरेशन का हवाला देकर झोलाछाप ने बिना एनस्थीसिया दिए ही उसका पेट फाड़ दिया। इसके बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद ही टेबल पर उसने दम तोड़ दिया। झोलाछाप ने कर्मियों को भरोसे में लेकर प्रसूता के पेट को टांका लगाकर सिल दिया।

ये भी पढ़ें:जिस पर छिड़कता था जान उसी के चक्कर में पति ने खाया जहर, पत्नी ने भी लगाई फांसी

दूसरे क्लीनिक पर शव छोड़कर भागा झोलाछाप

आरोप है कि क्लीनिक के कर्मचारी बिना सही जानकारी दिए ही उसकी मृतक पत्नी के शव को अपने वाहन में लादकर गोंडा बॉर्डर स्थित दूसरे चिकित्सक के क्लीनिक पर छोड़कर भाग गए। चिकित्सक ने बताया कि शव लेकर यहां क्यों आए हो, तब मामले का खुलासा हो सका। पीड़ित ने झोलाछाप और उनके सहयोगियों के खिलाफ तहरीर दी है। घटना के बाद आरोपित क्लीनिक छोड़कर फरार हो गए हैं।

ये भी पढ़ें:दुबई से शरीर में सोना छिपाकर लाया तस्कर, एयरपोर्ट से निकलते ही हो गया 'खेला'

क्या बोली पुलिस

इस संबंध में विशेश्वरगंज एसएचओ संदीप कुमार दुबे ने बताया, गलत तरीके से ऑपरेशन से युवती की मौत होने से संबंधित तहरीर मिली है। क्लीनिक पर छापेमारी की गई है। वहां कोई नहीं मिला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहराइच सीएमओ डॉ. संजय शर्मा का कहना है कि जच्चा-बच्चा की मौत होने पर तत्काल सीएचसी अधीक्षक को भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह नर्सिंग होम अवैध है।

ये भी पढ़ें:कोबरा से लड़ गया कुत्ता, घर के बाहर ही खदेड़ा, मालिक के लिए कुर्बान कर दी जान

झोलाछाप की लापरवाही से किशोरी की गई जान

वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद से भी झोलाछाप की लापरवाही से एक मौत का मामला सामने आया है। मोहल्ला बोझिया की काजल 15 पुत्री राजेश निवासी बोझिया को दो दिन से बुखार आ रहा था। किशोरी की बहन ने उसे मोहल्ले में स्थित एक झोलाछाप डॉक्टर के यहां दिखाया। जहां उसका इलाज चल रहा था। सोमवार को अचानक से किशोरी की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।किशोरी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। किशोरी की बहन का आरोप है कि झोलाछाप की लापरवाही के कारण उसकी जान गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
UP Police Bahraich News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।