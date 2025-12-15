Hindustan Hindi News
हनीमून मनाने निकला दूल्हा,होटल के कमरे में नई-नवेली दुल्हन को छोड़कर भागा, पढ़ें इसके पीछे की कहानी

संक्षेप:

रामपुर में हनीमून मनाने निकला एक दूल्हा अपनी दुल्हन को होटल के कमरे में छोड़कर फरार हो गया। काफी इंतजार करने के बाद दुल्हन कोतवाली पहुंची और अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करने की तहरीर दी। 

Dec 15, 2025 05:34 pm IST
यूपी के रामपुर में एक दुल्हन को उसके पति ने धोखा दे दिया। उसका पति उसे एक होटल में छोड़कर फरार हो गया। पति के इंतजार में शाम तक पत्नी होटल के कमरे में इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। उसका फोन भी बंद था तो माजरा समझ आ गया। दरअसल दुल्हन की जिस व्यक्ति से शादी हुई है, वह पहले उसका प्रेमी था। प्रेम-प्रसंग में प्रेमी ने युवती के साथ कई बार संबंध बनाए। शादी की बात पर वह मुकर गया था। पंचायत में समझौते के बाद उसने निकाह तो कर लिया लेकिन दूल्हे ने कभी उसे अपनी बीवी का हक नहीं दिया। दूल्हा शादी के बाद दुल्हन के साथ हनीमून मनाने के लिए निकला था। वह एक होटल में रुका और दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। इकसे बाद प्रेमिका से पत्नी बनी दुल्हन कोतवाली पहुंची और आरोपी पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है।

स्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का प्रेम प्रसंग पड़ोसी गांव की युवती के साथ चल रहा था। युवक ने शादी से इंकार किया तो प्रेमिका ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। पुलिस की शरण में पहुंची युवती ने प्रेमी की शिकायत की। प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मुकदमे की धमकी दी तो प्रेमी शादी के लिए सहमत हो गया। गांव पहुंचकर युवक और युवती पक्ष की पंचायत हुई। पंचायत में दोनों पक्षों का समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक युवक का निकाह उसकी प्रेमिका के साथ करा दिया गया।

निकाह के बाद युवक अपनी प्रेमिका के साथ एक दिन घर में रुका। अगले दिन अपनी प्रेमिका को लेकर जयपुर चला गया। जयपुर में कुछ दिन रुकने के बाद पति अपनी पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया। मुरादाबाद के एक होटल में रुकने के लिए उसने कमरा लिया। अगले दिन पत्नी से कुछ सामान लेने की बात कह कर पति गायब हो गया। शाम तक पत्नी होटल में पति का इंतजार करती रही लेकिन वह वापस नहीं लौटा। पति का फोन नंबर बंद आने पर पत्नी ने अपने मायके वालों को सूचना दी। मुरादाबाद पहुंचे मायके वाले नव विवाहिता को लेकर घर आ गए।

पुलिस ने शिकायत के बाद शुरू की जांच

विवाहिता ने अपने मायके बालो को बताया पति निकाह के बाद से ही उसे छोड़ने की धमकी देता था। मायके वालों ने ससुराल वालों से संपर्क साधा तो उन्होंने कोई जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। रविवार को कोतवाली पहुंची विवाहिता ने पुलिस से पति की शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
