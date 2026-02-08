सात फेरों से पहले चेंज हो गया दूल्हा, मंडप के नीचे हो गया बवाल, शादी को लेकर दुल्हन ने भी बदला फैसला

संक्षेप: शाहजहांपुर में शादी के मंडप में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब सात फेरों से पहले दूल्हा बदल गया। मंडप के नीचे दूल्हे को बुलाया गया। दूल्हे को जब पटे पर बैठने के लिए कहा गया तो वह गिर गया।

यूपी के शाहजहांपुर में शादी के मंडप में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब सात फेरों से पहले दूल्हा बदल गया। मंडप के नीचे दूल्हे को बुलाया गया। दूल्हे को जब पटे पर बैठने के लिए कहा गया तो वह गिर गया। दूल्हे के चेहरे पर दुल्हन की जब नजर पड़ी तो बवाल हो गया। दुल्हन ने दूल्हा बदलने का आरोप लगाते हुए विवाह से इनकार कर दिया। पूरी रात दोनों पक्षों के बीच पंचायत चलती रही, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। अंततः बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई, जबकि दहेज का सामान लड़की पक्ष के यहां ही रखा रह गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार बंडा क्षेत्र के एक गांव की युवती का विवाह पड़ोसी गांव अल्हादादपुर के युवक से तय हुआ था। शनिवार को बारात बैंड-बाजे के साथ तय समय पर युवती के घर पहुंची। द्वाराचार और अन्य रस्में शांतिपूर्वक पूरी हुईं। कुछ बाराती भोजन कर वापस भी चले गए। इसके बाद विवाह की अगली रस्में शुरू की गईं। बताया गया कि जब दूल्हे को मंडप में पटे पर बैठाया गया, तभी वह संतुलन न बना पाने के कारण नीचे गिर पड़ा। इस पर दुल्हन पक्ष में अफरा-तफरी मच गई। आरोप है कि दूल्हे को दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह ठीक से खड़ा नहीं हो सका। इसी दौरान दूल्हे के दिव्यांग होने की चर्चा फैल गई।