शादी में पहुंची महिला को देखकर दूल्हे की हालत खराब, बारातियों संग भागा, पिता को उठा ले गई पुलिस

मैनपुरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक दुल्हन लेने उसके घर पहुंचा था। बारात का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद शादी की रस्मों को आगे बढ़ाया गया। दूल्हा के मंडल के नीचे बैठा था।

Wed, 26 Nov 2025 05:06 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक दुल्हन लेने उसके घर पहुंचा था। बारात का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद शादी की रस्मों को आगे बढ़ाया गया। दूल्हा के मंडल के नीचे बैठा था। इसी दौरान पुलिस लेकर एक महिला पहुंच गई। महिला को देखकर दूल्हे की हालत खराब हो गई। महिला ने शादी में जमकर हंगामा किया। जब तक लोग कुछ समझ पाते दूल्हा बारातियों संग मौके से भाग निकला। वहीं अपनी शादी में पुलिस को देखकर दुल्हन भी दंग रह गई। दूल्हे के भाग जाने के बाद पुलिस उसके पिता को थाने उठा लाई। दरअसल शादी में जो महिला पहुंची थी वह खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बता रही थी। उसने 10 साल पहले ही शादी होने की बात कही कही थी। इसके बाद दुल्हन के पिता ने दूल्हा और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया दिया।

मामला मैनपुरी जिले का है। थाना क्षेत्र के ग्राम सौनासी निवासी रामविलास पुत्र श्रीराम वाल्मीकि ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि उसने अपनी पुत्री 20 वर्षीय रोशनी की शादी आकाश पुत्र मुन्नालाल वाल्मीकि निवासी रम्पुरा अजीतगंज एलाऊ के साथ की थी। 22 नवंबर को बरात उसके घर आ गई तभी आकाश की पहली पत्नी पुलिस लेकर उसके घर आ गई और उसने कहा कि 10 साल पहले उसकी शादी आकाश से हो चुकी है। वह एक बच्चे की मां भी है। हंगामा बढ़ा तो आकाश और बराती मौके से भाग गए। मौके से पुलिस ने आकाश के पिता मुन्नालाल को पकड़ लिया। उसने शादी में तीन लाख रुपये की नकदी, सोने चांदी के आभूषण दिए थे। पिता ने मामले में जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की।

बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहा था आकाश

शादी में पहुंची महिला सपना का आरोप था कि आकाश से उसकी 10 साल पहले शादी हुई थी। वह बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी करने जा रहा था। पुलिस ने दूल्हे के पिता से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। फिलहाल दूल्हे की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बेटी की शादी टूट जाने के कारण दुल्हन पक्ष खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। परिजनों का कहना है कि उसे बताया गया था कि पहली पत्नी से तलाक हो गया है। इसी आधार पर बारात तय कर ली थी। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में लड़के वालों से शादी में हुए खर्च और दिए गए सामान को वापस दिलाने की मांग की गई है।

