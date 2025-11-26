शादी में पहुंची महिला को देखकर दूल्हे की हालत खराब, बारातियों संग भागा, पिता को उठा ले गई पुलिस

संक्षेप: मैनपुरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक दुल्हन लेने उसके घर पहुंचा था। बारात का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद शादी की रस्मों को आगे बढ़ाया गया। दूल्हा के मंडल के नीचे बैठा था।

यूपी के मैनपुरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक दुल्हन लेने उसके घर पहुंचा था। बारात का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद शादी की रस्मों को आगे बढ़ाया गया। दूल्हा के मंडल के नीचे बैठा था। इसी दौरान पुलिस लेकर एक महिला पहुंच गई। महिला को देखकर दूल्हे की हालत खराब हो गई। महिला ने शादी में जमकर हंगामा किया। जब तक लोग कुछ समझ पाते दूल्हा बारातियों संग मौके से भाग निकला। वहीं अपनी शादी में पुलिस को देखकर दुल्हन भी दंग रह गई। दूल्हे के भाग जाने के बाद पुलिस उसके पिता को थाने उठा लाई। दरअसल शादी में जो महिला पहुंची थी वह खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बता रही थी। उसने 10 साल पहले ही शादी होने की बात कही कही थी। इसके बाद दुल्हन के पिता ने दूल्हा और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया दिया।

मामला मैनपुरी जिले का है। थाना क्षेत्र के ग्राम सौनासी निवासी रामविलास पुत्र श्रीराम वाल्मीकि ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि उसने अपनी पुत्री 20 वर्षीय रोशनी की शादी आकाश पुत्र मुन्नालाल वाल्मीकि निवासी रम्पुरा अजीतगंज एलाऊ के साथ की थी। 22 नवंबर को बरात उसके घर आ गई तभी आकाश की पहली पत्नी पुलिस लेकर उसके घर आ गई और उसने कहा कि 10 साल पहले उसकी शादी आकाश से हो चुकी है। वह एक बच्चे की मां भी है। हंगामा बढ़ा तो आकाश और बराती मौके से भाग गए। मौके से पुलिस ने आकाश के पिता मुन्नालाल को पकड़ लिया। उसने शादी में तीन लाख रुपये की नकदी, सोने चांदी के आभूषण दिए थे। पिता ने मामले में जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की।