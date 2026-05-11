कुर्सी पर नहीं बैठ पाया दूल्हा, सात फेरों से पहले जमीन पर गिरा, भरे मंडप में दुल्हन की मां ने तोड़ दी शादी
एटा में शादी-समारोह में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हे की अचानक तबीयत खराब हो गई। दूल्हे को जैसे ही कुर्सी पर बैठाया गया तो वह बैठ नहीं पाया। कुर्सी से दूल्हा जमीन पर गिर गया।
Dulha-Dulhan News: यूपी के एटा में शादी-समारोह में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हे की अचानक तबीयत खराब हो गई। दूल्हे को जैसे ही कुर्सी पर बैठाया गया तो वह बैठ नहीं पाया। कुर्सी से दूल्हा जमीन पर गिर गया। यह देखकर लड़की वालों ने कहासुनी शुरू कर दी। दुल्हन की मां को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया। हालांकि लड़के वालों ने दूल्हे की मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई। काफी मान-मनौव्वल भी की गई, लेकिन लड़की पक्ष ने एक न सुनी। इसके बाद दूल्हा बारात लेकर बैरंग लौट गया।
कोतवाली देहात क्षेत्र के कठोली गांव के रहने वाले युवक का रिश्ता सकीट थाना क्षेत्र के नगला फुले गांव निवासी विजय सिंह की बेटी से तय हुआ था। सूत्रों ने बताया कि रविवार शाम सकीट स्थित सोनू गेस्ट हाउस में बारात पहुंची, लेकिन शादी की रस्में शुरू होने के दौरान दूल्हा कुर्सी पर ठीक से बैठ नहीं पाया और अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
दूल्हे की सेहत को लेकर उठा सवाल
सूत्रों के अनुसार, मौके पर मौजूद लोगों ने दूल्हे को संभालने का प्रयास किया और पानी पिलाया, लेकिन दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे की सेहत को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए और उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी। सूत्रों ने बताया कि दुल्हन की मां ने आरोप लगाया कि वर पक्ष ने दूल्हे की बीमारी की बात उनसे छिपाई थी। उन्होंने बताया कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस और विवाद होने लगा। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें रात भर जारी रहीं, लेकिन दुल्हन और उसके परिजन शादी न करने के अपने फैसले पर कायम रहे, जिसके बाद बारात लौट गई। सूत्रों के मुताबिक, इस सिलसिले में किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में शिकायत नहीं दी गई है। हालांकि, यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
दूल्हा को आया मिर्गी का दौरा, बिन दुल्हन लौटी बारात
चार दिन पहले इसी तरह का मामला यूपी के बदायूं से सामने आया था। उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव में उझानी कोतवाली के एक गांव से बारात आई थी। गांव में बररात पहुंचने के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने खूब स्वागत किया। रात करीब 11 बजे दूल्हे को बग्घी पर बैठाकर बारात चढ़ रही थी। बैंडबाजे पर बज रहे गानों में सब नाचने गाने में मस्त थे। दूल्हा जब दुल्हन के घर पहुंचा, तो द्वारचार की रस्म को पूरा करने के लिए महिलाएं तिलक कर रही थीं। तभी अचानक दूल्हा को मिर्गी का दौरा पड़ गया। वह बग्गी से नीचे आ गिरा। दूल्हा के बग्गी से गिरते ही बारात में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसको उघैती के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के कुछ देर बाद दूल्हे को होश आया। दूल्हे को होश आने के बाद परिवार के लोग फिर दुल्हन के घर लेकर पहुंचे। यहां पर दुल्हन और उसके परिवार वालो ने शादी से इंकार कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।