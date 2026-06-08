दूल्हा-दुल्हन का हनीमून, साथ में चला गया पूरा परिवार; भड़की नई-नवेली बहू ने मांग लिया तलाक
यूपी के मेरठ में दूल्हा हनीमून पर अपने पूरे परिवार को लेकर चला गया, इससे दुल्हन भड़क गई और उसने पति से तलाक मांग लिया। उसका कहना है कि ससुराल वालों के कारण उसे प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है।
Dulha-Dulhan: शादी के बाद अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर बात बिगड़ जाती है। कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कभी घरेलू कामकाज से आजादी न मिलने को लेकर हंसते-खेलते परिवर में झगड़े की वजह बन जाती है। लेकिन मेरठ से जो मामला सामने आया है, उसे सुनकर सभी दंग रह गए। यहां एक युवक को बेवसाइट के जरिए दुल्हन मिली। दोनों ने बाद में शादी कर ली, लेकिन प्राइवेसी न मिलने के कारण दुल्हन परेशान रहने लगी। दुल्हन अपने पति के साथ हनीमून पर गई तो दूल्हे का पूरा परिवार भी उसी के साथ चला गया। हनीमून पर भी ससुराल वालों ने उसे अकेले नहीं छोड़ा, इस बात पर दुल्हन भड़क गई और घर वापस आते ही उसने पति से तलाक मांग लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूरा मामला बहूसमा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इलाके के रामराज निवासी लड़की और दिल्ली के पटेल नगर में रहने वाले लड़के की एक बेवसाइट पर मुलाकात हुई थी। यहीं पर दोनों के बीच दोस्त हो गई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। परिवार की रजामंदी के बाद दोनों सात फेरों से शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन ससुराल आने के बाद दुल्हन को प्राइवेसी नहीं मिल पा रही थी। ससुराल वाले मिनट-मिनट में डिस्टर्ब कर रहे थे।
पति के साथ समय नहीं बिता पा रही पत्नी
दुल्हन ने दूल्हे के साथ हनीमून पर जाने का प्लान बनाया तो ससुराल वालों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। हनीमून पर सास-ससुर, देवर-ननद भी दुल्हन के साथ पहुंच गए। यहां पति और पत्नी के विवाद होने लगा। हनीमून पर ससुराल वालों के साथ जाने से दुल्हन को अपने पति के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। पूरा परिवार हनीमून से वापस जब घर आया तो दूल्हा-दुल्हन के बीच झगड़ा और बढ़ गया। बात-बात पर ससुराल वालों की दखलअंदाजी से दुल्हन परेशान हो गई और उसने पति से सीधे तलाक मांग लिया।
परामर्श केंद्र पहुंचा मामला
दुल्हन ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करते हुए रिपेार्ट लिखाई। पुलिस ने मामला दो परिवारों का होने के कारण केस को परिवार परामर्श में ट्रांसफर कर दिया। यहां पर दुल्हन और उसके पति को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। दुल्हन ने बताया कि हर महिला अपने पति के साथ कुछ देरे अकेले में समय बिताना चाहती है। हनीमून पर भी वह अकेले नहीं थी। उसके ससुराल वाले साथ में चले गए। हनीमून पर परिवार वालों के साथ जाने के कारण उसे पति के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल पाया। दुल्हन के बाद दूल्हे ने भी अपनी बात रखी। काउंसलर ने बताया कि दोनों पक्षों की काउंसलिंग हो चुकी है। पति का कहना है कि वह पूरे परिवर को खुश रखने के लिए ही सबाके साथ लेकर गया था। पति को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। दूल्हा और दुल्हन के बीच काउंसलिंग कराने के बाद भी बात नहीं पाई है। अब मामला तलाक तक पहुंच गया है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।