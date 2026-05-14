दूल्हा बन गया जी का जंजाल, दुल्हन के इशारे पर बारातियों की आई शामत, अब थाने में होगी 'खातिरदारी'
हरदोई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां आई शादी में एक दूल्हा लड़की वालों के लिए जी का जंजाल बन गया। दुल्हन के इशारे पर बारातियों की शामत आ गई। लड़की वालों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया।
Hardoi News: यूपी के हरदोई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां आई शादी में एक दूल्हा लड़की वालों के लिए जी का जंजाल बन गया। दुल्हन के इशारे पर बारातियों की शामत आ गई। लड़की वालों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस ने दूल्हा समेत नौ लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब थाने में उनकी खातिरदारी की जाएगी। दरअसल शाहाबाद कस्बे में धोखे से दूसरे लड़के से शादी कराए जाने का आरोप लगाते हुए भरे मंडप में विवाह से इनकार कर दिया। इसके बाद वधु पक्ष के लोगों ने बारातियों से जमकर मारपीट कर दी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि शाहाबाद क्षेत्र में रहने वाली अधिवक्ता प्रिया बाजपेयी की 13 मई को शादी होनी थी, जिसके लिये बारात 12 मई को पहुंची थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को विवाह समारोह के दौरान प्रिया ने दूल्हे देवेन्द्र सिंह परमार को देखकर उससे यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि परमार वह लड़का नहीं है जिससे उसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद शादी की बात हुई थी।
दूल्हा बनकर आए लड़के से नहीं करती है प्यार
सूत्रों के मुताबिक, प्रिया का कहना था कि वह जिस लड़के से प्रेम करती है उसने अपना नाम राहुल बताया था और वह खुद को भोपाल में तैनात सेनाकर्मी बताता था। प्रिया ने कहा कि परमार की शक्ल उससे जरा भी नहीं मिलती लिहाजा वह यह शादी नहीं करेगी। प्रिया के अनुसार, जयमाल और शादी की रस्मों से पहले उसे दूल्हे पर शक हुआ था और पूछताछ में उसने अपना नाम देवेंद्र सिंह परमार बताया। उसने बताया कि बारात में शामिल अन्य लोग भी युवक की सही पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके।
पिटाई में दूल्हा भी हुआ घायल
सूत्रों ने बताया कि दुल्हन द्वारा धोखाधड़ी का इल्जाम लगाये जाने के बाद उसके पक्ष के लोगों ने बारातियों को मारा-पीटा, जिसमें दूल्हा घायल हो गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक राज नारायण ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उग्र लोगों को रोका और दूल्हे देवेंद्र सिंह परमार समेत 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। परमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रिया ने आशंका जताई कि यह कोई संगठित गिरोह हो सकता है जो युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर मानव तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। उसने मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।