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सात फेरों के बाद अचानक गायब हुआ दूल्हा, वापस लौटा तो बिगड़ गई चाल, नजारा देखकर दुल्हन ने सुनाया फैसला

May 03, 2026 08:32 pm ISTDinesh Rathour जहांगीरगंज (अम्बेडकरनगर)
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अंबेडकरनगर में शादी समारोह में जमकर हंगामा हो गया। हंगामे की वजह बनी दूल्हे की चाल। दुल्हन को दूल्हा लंगड़ाते नजर आया। इस पर दुल्हन ने सख्त फैसला ले लिया।

सात फेरों के बाद अचानक गायब हुआ दूल्हा, वापस लौटा तो बिगड़ गई चाल, नजारा देखकर दुल्हन ने सुनाया फैसला

Dulha-Dulhan News: यूपी के अंबेडकरनगर में शादी समारोह में जमकर हंगामा हो गया। हंगामे की वजह बनी दूल्हे की चाल। दुल्हन को दूल्हा लंगड़ाते नजर आया। इस पर दुल्हन ने सख्त फैसला ले लिया। दुल्हन का फैसला सुनकर लड़की और लड़के वाले सभी हैरान रह गए। ये पूरा माजरा सात फेरों के बाद हुआ। इसके बाद थाने में दोनों पक्षों के बीच दिन भर हुई पंचायत के बाद भी बात नहीं बनी। बाद में बारात बिना दुल्हन लिए वापस लौट गई।

जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बिड़हर खास निवासी राजन की बारात शुक्रवार को पूरे धूमधाम से आलापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर पहाड़पुर गांव पहुंची। स्वागत-सत्कार के बाद जयमाल और फेरे की रस्में भी संपन्न हुईं। सिंदूर दान की रस्म हो जाने के बाद भोर में आंचल धराई की रस्म होने वाली थी। इसी दौरान दूल्हा राजन गायब हो गया। लगभग आधे-पौन घंटे बाद दूल्हा जब आया और मंडप में जाने लगा। तब वह लड़खड़ा रहा था।

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दूल्हे को नशे में देखकर मचा हंगामा

दूल्हे को लड़खड़ाते देख सबको शक हुआ तो पता चला कि वह पूरी तरह से नशे में धुत था। दूल्हे को नशे में देखकर हंगामा मच गया। दूल्हे की असामान्य हरकतों ने सभी को चौंका दिया। दुल्हन पक्ष ने पहले मामले को संभालने की कोशिश की लेकिन जब स्थिति ज्यादा बिगड़ गई तो दुल्हन ने सख्त फैसला लेते हुए विदाई से इंकार कर दिया। दुल्हन के इस निर्णय के बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मान मनौव्वल का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी।

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थाने पहुंचा मामला, फिर भी नहीं बनी बात

शनिवार सुबह मामला आलापुर थाने पहुंचा। जहां पर वर और वधू पक्षों के बीच दिन भर पंचायत हुई। काफी समझाने बुझाने के बाद भी दुल्हन दूल्हे के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता कर लिया गया। अंतत: बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। थानाध्यक्ष रितेश पांडेय ने बताया कि मामले में दूल्हे का शांति भंग की आशंका में चालान किया गया है। दोनों पक्षों में सुलह हो गई है।

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स्वागत सत्कार में कमी को बताकर दूल्हा हुआ फरार

वहीं दूसरी ओर रायबरेली के एक गांव में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा स्वागत सत्कार में कमी बताकर बिना दुल्हन के ही कन्या पक्ष के दरवाजे से भाग निकला। शादी कार्यक्रम में मंडप सजा होने के दौरान बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गई। दरअसल क्षेत्र के एक गांव में की रहने वाली युवती की शादी फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के रहने वाले सोनू के साथ तय की थी। बीते गुरूवार को बारात आनी थी। शादी कार्यक्रम का आयोजन कस्बे के एक लॉन में किया गया था। जहां बारात आगमन के लिए घराती इंतजार में थे। पहले तो फोन पर दूल्हे ने बारात लाने से इंकार कर दिया,लेकिन मान मनौव्वल के बाद देर रात बारात पहुंची। करीब एक घंटे तक लॉन के सामने ही दूल्हा व बारातियों की गाड़ियां खड़ी रही और बारात वापस लौट गई। इसके बाद मामला कोतवाली पहुंचा। कोतवाल संजय शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुलह कर ली है और शादी के लिए राजी हो गए है। शुक्रवार को शादी की रस्म अदा की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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