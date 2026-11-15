सुहागरात पर दूल्हे ने दुल्हन का गला घोंटा, 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

मऊ में एक शख्स ने सुहागरात पर दुल्हन की गला दबाकर हत्या कर दी। छह महीने पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। 13 नवंबर को मायके से विदा होकर ससुराल आई थी, इसी दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया।

यूपी के मऊ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने सुहागरात पर दुल्हन की गला दबाकर हत्या कर दी। छह महीने पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। 13 नवंबर को मायके से विदा होकर ससुराल आई थी,इसी दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मायके पक्ष की तहरीर पर घोसी थाने में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है।

ये घटना घोसी कोतवाली क्षेत्र के डेराघाट गांव का है। आजमगढ़ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव निवासी दुक्खी चौहान की 22 वर्षीया बेटी अस्का चौहान की शादी 7 मई 2026 को घोसी कोतवाली क्षेत्र के डेराघाट गांव निवासी हरिश्चंद्र चौहान के साथ हुई थी। शादी के बाद वह अपने मायके में थी। 13 नवंबर को गवना रस्म के अनुसार मायके से उसकी विदाई कराकर उसे ससुराल लाया गया था। विदाई के महज एक दिन बाद ही 14 नवंबर को उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया। विवाहिता की हत्या की घटना के बाद सनसनी फैल गई। वहीं विवाहिता की हत्या की घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया।

उधर, घटना की सूचना मिलते ही घोसी कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने विवाहिता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घोसी कोतवाली में ससुरालीजनों पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था।