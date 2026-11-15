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सुहागरात पर दूल्हे ने दुल्हन का गला घोंटा, 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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मऊ में एक शख्स ने सुहागरात पर दुल्हन की गला दबाकर हत्या कर दी। छह महीने पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। 13 नवंबर को मायके से विदा होकर ससुराल आई थी, इसी दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया।

groom strangled bride
दूल्हे ने दुल्हन का गला दबाया

यूपी के मऊ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने सुहागरात पर दुल्हन की गला दबाकर हत्या कर दी। छह महीने पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। 13 नवंबर को मायके से विदा होकर ससुराल आई थी,इसी दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मायके पक्ष की तहरीर पर घोसी थाने में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है।

ये घटना घोसी कोतवाली क्षेत्र के डेराघाट गांव का है। आजमगढ़ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव निवासी दुक्खी चौहान की 22 वर्षीया बेटी अस्का चौहान की शादी 7 मई 2026 को घोसी कोतवाली क्षेत्र के डेराघाट गांव निवासी हरिश्चंद्र चौहान के साथ हुई थी। शादी के बाद वह अपने मायके में थी। 13 नवंबर को गवना रस्म के अनुसार मायके से उसकी विदाई कराकर उसे ससुराल लाया गया था। विदाई के महज एक दिन बाद ही 14 नवंबर को उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया। विवाहिता की हत्या की घटना के बाद सनसनी फैल गई। वहीं विवाहिता की हत्या की घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया।

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उधर, घटना की सूचना मिलते ही घोसी कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने विवाहिता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घोसी कोतवाली में ससुरालीजनों पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था।

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छह महीने पहले हुआ था विवाह

अस्का चौहान की शादी सात मई 2026 को हुई थी। शादी के बाद वह मायके में रह रही थी। 13 नवंबर को गवना की रस्म के बाद वह अपने ससुराल पहुंची थी, लेकिन खुशियों के बीच शुरू हुआ नया वैवाहिक जीवन महज एक दिन ही चल सका। 14 नवंबर को उसकी संदिग्ध मौत की खबर सामने आई। घटना के बाद पति के फरार होने और मायके पक्ष द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने से मामला गंभीर हो गया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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