धूमधाम से बारात आई लेकिन नहीं हुई शादी, वर पक्ष ने ऐन मौके पर रख दी ये डिमांड

groom side demanded additional dowry from the bride side at the last moment
वाराणसी  में एक विवाह समारोह दहेज विवाद की भेंट चढ़ गया। वर पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की कथित मांग को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि शादी टूट गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया।

Mon, 24 Nov 2025 09:31 PM
Pawan Kumar Sharma
यूपी के वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के बसही स्थित एक लान में रविवार रात चल रहे विवाह समारोह में दहेज विवाद इतना बढ़ गया कि शादी टूट गई और मामला थाने तक पहुंच गया। नईबस्ती पांडेयपुर निवासी दुल्हन ने इस संबंध में शिवपुर पुलिस को लिखित शिकायत देकर वर पक्ष पर अतिरिक्त दहेज मांगने का आरोप लगाया है।

दुल्हन की शिकायत के मुताबिक उसकी शादी भदोही जिले के सुरियावा रहने वाले रोहित जायसवाल के साथ 23 नवंबर को तय थी। इससे पहले 23 मई को रिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें दुल्हन पक्ष ने सोने का आभूषण, 5100 रुपये नकद, माता-पिता को 21 हजार रुपये और अन्य रस्मों में करीब एक लाख रुपये खर्च किए थे। शिकायत में कहा गया है कि शादी वाले दिन बारात आने के बाद वर पक्ष ने एक लाख रुपये और इलेक्ट्रॉनिक घरेलू सामान की मांग की, जिसे दुल्हन के पिता ने पूरा कर दिया। इसके बावजूद वरमाला के बाद लड़के के पिता राजेश जायसवाल और मां अर्पिता ने फिर से 1 लाख 51 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की और कहा कि रकम मिलने पर ही शादी संपन्न होगी।

पीड़िता ने बताया कि पिता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वे अब तक लगभग 15 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं और इससे अधिक देने में सक्षम नहीं हैं। इसके बाद वर पक्ष मंडप छोड़कर बाहर निकलने लगा और शादी से इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर कन्या पक्ष ने डायल-112 पर सूचना दी, जिस पर पुलिस पहुंची और वर पक्ष के दो सदस्यों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। अगले दिन दुल्हन ने थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में थानाध्यक्ष वीरेंद्र सोनकर ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में समझौते की कोशिश कर रहे हैं। यदि सुलह नहीं होती, तो दुल्हन की तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

