बिरयानी और फिश फ्राई पर बिगड़ी बात, मनपसंद खाना न मिलने पर भड़का दूल्हा; सगाई टूटी

में मनपसंद खाने में बिरयानी और फिश फ्राई न मिलने पर एक दूल्हे ने सगाई तोड़ दी। वधू पक्ष ने काफी मान-मनोव्वल किया लेकिन वर पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए। इस पर दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। आखिर में दोनों पक्षों ने निकाह न करने का निर्णय लिया।

यूपी के हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मनपसंद खाने में बिरयानी और फिश फ्राई न मिलने पर दूल्हे ने सगाई तोड़ दी। वधू पक्ष ने काफी मान-मनोव्वल किया लेकिन वर पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए। इस पर दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की लेकिन कोई हल नहीं निकला। उधर, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अठसैनी गांव का है। जहां एक युवक का निकाह देहात थाना क्षेत्र के गोंदी गांव की युवती से तय हुआ था। 16 अक्तूबर को निकाह होना था। वहीं, रविवार को सगाई होनी थी। लड़के पक्ष के लोग युवती के गांव पहुंचे। सगाई में करीब 40 लोग पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जब सगाई की रस्में पूरी हुई तो लड़के पक्ष को खाना परोसा गया। लेकिन खाने में बिरयानी और फ्राई फिश न होने पर वर पक्ष नाराज हो गया। उन्होंने मनपसंद खाना न मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही निकाह से भी इनकार कर दिया।