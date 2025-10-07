groom side broke off engagement after not getting their favourite food biryani and fish fry बिरयानी और फिश फ्राई पर बिगड़ी बात, मनपसंद खाना न मिलने पर भड़का दूल्हा; सगाई टूटी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
में मनपसंद खाने में बिरयानी और फिश फ्राई न मिलने पर एक दूल्हे ने सगाई तोड़ दी। वधू पक्ष ने काफी मान-मनोव्वल किया लेकिन वर पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए। इस पर दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। आखिर में दोनों पक्षों ने निकाह न करने का निर्णय लिया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़Tue, 7 Oct 2025 03:05 PM
बिरयानी और फिश फ्राई पर बिगड़ी बात, मनपसंद खाना न मिलने पर भड़का दूल्हा; सगाई टूटी

यूपी के हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मनपसंद खाने में बिरयानी और फिश फ्राई न मिलने पर दूल्हे ने सगाई तोड़ दी। वधू पक्ष ने काफी मान-मनोव्वल किया लेकिन वर पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए। इस पर दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की लेकिन कोई हल नहीं निकला। उधर, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अठसैनी गांव का है। जहां एक युवक का निकाह देहात थाना क्षेत्र के गोंदी गांव की युवती से तय हुआ था। 16 अक्तूबर को निकाह होना था। वहीं, रविवार को सगाई होनी थी। लड़के पक्ष के लोग युवती के गांव पहुंचे। सगाई में करीब 40 लोग पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जब सगाई की रस्में पूरी हुई तो लड़के पक्ष को खाना परोसा गया। लेकिन खाने में बिरयानी और फ्राई फिश न होने पर वर पक्ष नाराज हो गया। उन्होंने मनपसंद खाना न मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही निकाह से भी इनकार कर दिया।

वधू पक्ष का आरोप है कि युवक पक्ष ने शादी में जो कहा वह उसी तरह से कर रहे थे। उनकी हर डिमांड को पूरा किया गया था। लेकिन छोटी सी बात को लेकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। उधर, दो पक्षों के बीच विवाद और हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर मामला सुलझाने की कोशिश की। लेकिन कोई हल नहीं निकल पयाा। देहात थाना क्षेत्र प्रभारी विजय गुप्ता ने भी दोनों को समझाया। लेकिन आखिर में दोनों पक्ष निकाह की रस्म नहीं करने पर सहमत हुए और आखिर में वर पक्ष अपने गंतव्य की ओर चला गया। हालांकि किसी पक्ष में इस संबंध में थाने में तहरीर नहीं दी है। लेकिन गांव में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

