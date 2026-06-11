बुलडोजर से दुल्हन को लेने निकला दूल्हा; बच्चों के सामने सिगरेट सुलगाई, फिर कट गया चालान

मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में दूल्हा उस्मान बुलडोजर पर सवार होकर बारात लेकर निकला। बुलडोजर पर 10-15 बराती भी बैठे थे। दूल्हे का सिगरेट पीते और बरातियों का डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बुलडोजर का चालान कर दिया।

यूपी के मुरादाबाद जिले में एक अनोखी बारात इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां एक दूल्हा पारंपरिक घोड़ी या लग्जरी कार की जगह बुलडोजर पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा। बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर का चालान कर दिया। मामला कांठ थाना क्षेत्र के उमरी कलां गांव का है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी उस्मान की शादी बिजनौर जिले के सहसपुर गांव की एक युवती से तय हुई थी। 8 जून को शादी समारोह आयोजित था। घुड़चढ़ी की रस्म पूरी करने के बाद उस्मान ने बुलडोजर पर सवार होकर बारात निकालने का फैसला किया। इसके लिए बुलडोजर को फूलों से सजाया गया था।

दुल्हन को लेने बुलडोजर से निकला दूल्हा वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद शेरवानी पहने दूल्हा बुलडोजर के आगे बने हिस्से पर बैठा हुआ है। उसके गले में नोटों की मालाएं भी पड़ी हैं। दूल्हे के साथ करीब 10 से 15 लोग बुलडोजर पर सवार दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। बारात के दौरान दूल्हा सिगरेट पीते हुए धुएं के छल्ले उड़ाता नजर आता है, जबकि उसके साथ बैठे युवक फिल्मी गीतों पर नाचते दिखाई देते हैं। बारात के आगे भांगड़ा बज रहा था और उसके पीछे बुलडोजर चल रहा था। आसपास मौजूद लोग इस अनोखी बारात को देखकर हैरान थे।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए। बाद में दूल्हे के एक दोस्त ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, जहां से यह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। जांच में सामने आया कि बुलडोजर पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर सड़क पर चलाया गया था, जो यातायात नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद पुलिस ने संबंधित बुलडोजर का चालान कर दिया।