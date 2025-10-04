सगाई के दौरान नाश्ते में परोसे गए ढोकले ने तुड़वाई शादी, फरवरी में आनी थी बारात

यूपी के फतेहपुर में सगाई के दौरान नाश्ते में परोसे गए ढोकले ने शादी ही तुड़वा दी। वर पक्ष की तरफ से आए एक रिश्तेदार ने ढोकले से बदबू की शिकायत कर दी। इसके बाद वर पक्ष के अन्य लोग भी शिकायत करने लगे। इसी पर दूल्हा इतना बिफरा की शादी ही तोड़ दी और बिना सगाई चला गया।

यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में एक अजीबोगरीब घटना ने सबको हैरान कर दिया है। यहां एक गेस्ट हाउस में चल रहे वरीक्षा (सगाई) और गोदभराई के कार्यक्रम के दौरान नाश्ते में परोसे गए ढोकले ने शादी ही तुड़वा दी। ढोकले से बदबू आने पर वर पक्ष ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। इसे अतिथि सत्कार में बड़ी गुस्ताखी मानते हुए पूरा कार्यक्रम छोड़ दिया और शादी ही तोड़ दी। वधू पक्ष के लोग हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे, लेकिन वर पक्ष वाले बिना कोई रस्म अदा किए गेस्ट हाउस से चले गए। इस घटना ने न केवल दोनों परिवारों को सकते में डाल दिया, बल्कि इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।

घटना की शुरुआत शाम करीब 6 बजे हुई। वर पक्ष के करीब 20 सदस्य गेस्ट हाउस पहुंचे थे। वधू पक्ष ने कार्यक्रम की भव्य तैयारी की थी। फूलों की सजावट, म्यूजिक और स्वादिष्ट नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। नाश्ते में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, नमकीन, चाय-कॉफी के साथ फतेहपुर की एक प्रसिद्ध दुकान से मंगवाया गया गुजराती व्यंजन ढोकला शामिल था। वधू पक्ष के एक सदस्य ने बताया कि हमने सब कुछ परफेक्ट रखा था। लेकिन जैसे ही वर पक्ष ने ढोकला खाना शुरू किया, एक व्यक्ति ने कहा कि इससे बदबू आ रही है। देखते ही देखते पूरा माहौल बिगड़ गया। वर पक्ष के साथ आए अन्य लोगों ने बदबू की शिकायत शुरू कर दी।

लड़की पक्ष ने माना कि गर्मी के मौसम में ढोकला जैसे फर्मेंटेड व्यंजन जल्दी खराब हो सकते हैं, खासकर अगर ट्रांसपोर्ट में देरी हो जाए। वधू पक्ष ने तुरंत माफी मांगी और नया ढोकला मंगवाने की पेशकश की, लेकिन वर पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया।