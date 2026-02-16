शादी की अगली ही सुबह खुल गई दूल्हे की पोल खुली, पुरुष नहीं किन्नर निकला; भागे बाराती

किन्नरों ने दूल्हे को अकेले में ले जाकर जांच की फिर बाहर आकर दुल्हन के घरवालों से कहा कि तुम्हारे भाग तो जाग गए लेकिन तुम्हारी बेटी के भाग फूट गए। किन्नरों की इस बात से दुल्हन पक्ष के लोगों के मन में शक पैदा हो गया। इस पर दूल्हे से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने खुद के किन्नर होने की बात स्वीकार कर ली।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गजब घटना हो गई। यहां दो दिन पहले कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की अगली ही सुबह दूल्हे की पोल खुल गई। वह पुरुष नहीं किन्नर निकला। पोल खुलते ही दूल्हे के साथ आई बारात में असहज हालात बन गए। शादी के अगले दिन नेग मांगने आए किन्नरों की टोली ने दूल्हे को अपनी बिरादरी का बता दिया। जानकारी मिलते ही बाराती और दूल्हे पक्ष के लोग फरार हो गए। बाद में इलाके के सम्मानित लोगों ने दोनों पक्षों में बीच समझौता कराया।

पीड़ित के पिता के मुताबिक बेटी का विवाह छह महीने पहले रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के दिलौना गांव निवासी रिशु रावत से तय हुआ था। 13 फरवरी को तय कार्यक्रम के अनुसार बारात गांव पहुंची। आरोप है कि शनिवार सुबह कुछ किन्नर विवाह स्थल पर पहुंचे। दुल्हन की विदाई से पहले नेग मांगने के दौरान किन्नरों ने दूल्हे का चेहरा देखा। उन्होंने दूल्हे को अपने समुदाय का सदस्य बता दिया। इसके बाद वहां हंगामा मच गया। कहीं दुल्हन के घरवालों के गुस्से के शिकार न होना पड़े, यह सोचकर बाराती चुपचाप जहां तहां रफूचक्कर हो गए। बाद में प्रधान के माध्यम से दोनों पक्षों में समझौता कराया। इंस्पेक्टर कोठी अमित सिंह भदौरिया का कहना है कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।

दुल्हन के एक रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि 13 फरवरी को बारात आई थी। शादी की अगली सुबह जब किन्नर नेग लेने पहुंचे तो उन्होंने दूल्हे को देखते ही पहचान लिया। घरवालों का शक तब गहरा गया जब दूल्हे पक्ष ने किन्नरों को चुपचाप 23 हजार रुपए दे दिए। उन्होंने बताया कि किन्नरों ने दूल्हे को अकेले में ले जाकर जांच की फिर बाहर आकर दुल्हन के घरवालों से कहा कि तुम्हारे भाग तो जाग गए लेकिन तुम्हारी बेटी के भाग फूट गए। किन्नरों की इस बात से दुल्हन पक्ष के लोगों के मन में शक पैदा हो गया। इसके बाद दूल्हे से परिवार के लोगों ने सख्ती से पूछताछ की। बाद में उसने खुद के किन्नर होने की बात स्वीकार कर ली।