जयमाल से ठीक पहले स्टेज पर आ गई दूल्हे की पहली पत्नी, रुक गई शादी; मचा बवाल

संक्षेप: मैरेज हाल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी के मंच पर जयमाल की तैयारी के बीच दूल्हे की पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंच गई। उसने शादी रुकवाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने दूल्हा और उसके पिता को थाने ले जाकर पूछताछ की। उधर लड़की पक्ष भी दूल्हा पक्ष पर धोखे से दूसरी शादी करने का आरोप लगा रहा है।

यूपी के गोरखपुर में एक शख्स पहली पत्नी के होते हुए चुपके से दूसरी शादी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। दूल्हा बना यह शख्स दुल्हन के गले में जयमाल डालने ही वाला था कि उसकी पहली पत्नी स्टेज पर आ गई। इसके बाद वहां बवाल मच गया। हकीकत सामने आने पर लड़की वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने आनन-फानन में शादी रुकवा दी और दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस को पहली पत्नी अपने साथ ही लाई थी। दुल्हन बनी लड़की के घरवालों ने अपनी ओर से भी दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ तहरीर दे दी। इस तहरीर में उन्होंने धोखे से सारा प्रपंच रचे जाने का आरोप लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह घटना, गोरखपुर के सहजनवां-घघसरा मार्ग स्थित एक मैरेज हाल में हुई। मैरेज हाल में रविवार की देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी के मंच पर जयमाल की तैयारी के बीच दूल्हे की पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंच गई। उसने शादी रुकवाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने दूल्हा और उसके पिता को थाने ले जाकर पूछताछ की। उधर लड़की पक्ष भी दूल्हा पक्ष पर धोखे से दूसरी शादी करने का आरोप लगाकर तहरीर दी।

संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र की महिला ने बताया कि उसकी शादी 2020 में गोरखपुर के बशारतपुर के युवक से हुई थी। पति नशे का आदी था और मारपीट करता था। उसने 2021 में पति और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था और तभी से मायके में रह रही थी। महिला का आरोप है कि रविवार रात उसे सूचना मिली कि उसका पति सहजनवां क्षेत्र की एक युवती से दूसरी शादी करने पहुंचा है। तस्वीर मिलने पर वह तुरंत पुलिस को सूचना देकर अपनी मां के साथ मौके पर पहुंच गई।