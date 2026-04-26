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दुल्हन पर नजर डालते ही अस्पताल पहुंच गया दूल्हा, जयमाल स्टेज पर हुआ बवाल, बाराती भी बुरी तरह फंसे

Apr 26, 2026 09:50 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़
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हापुड़ जिले में बुलंदशहर रोड स्थित एक मैरिज हॉल में शनिवार रात एक विवाह समारोह में उस समय अफरातफरी मच गई, जब जयमाला के दौरान दुल्हन को देखते-देखते दूल्हा सीधे अस्पताल पहुंच गया।

दुल्हन पर नजर डालते ही अस्पताल पहुंच गया दूल्हा, जयमाल स्टेज पर हुआ बवाल, बाराती भी बुरी तरह फंसे

Hapur News: यूपी के हापुड़ जिले में बुलंदशहर रोड स्थित एक मैरिज हॉल में शनिवार रात एक विवाह समारोह में अफरातफरी मच गई। जयमाल स्टेज पर पहुंची दुल्हन पर जैसे ही दुल्हन ने नजर डाली तो अचानक दूल्हा गश खाकर स्टेज पर ही गिर गया। दूल्हे को होश नहीं आने पर उसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। हंसी खुशी के माहौल में अचानक हुए इस घटनाक्रम से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। सात फेरों से पहले ही रिश्ता टूट गया। दुल्हन और उसके परिजनों ने दूल्हे पर शराब पीने का आरोप लगाते हुए शादी से इंकार कर दिया। बारातियों को दुल्हन पक्ष ने बंधक बना लिया। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि बारात में फायरिंग हो गई है। पुलिस पहुंची तो दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था। घंटों चली बातचीत के बाद समझौता हो गया और शादी नहीं हुई।

गाजियाबाद के विजय नगर निवासी एक युवक की बारात हापुड़ में बुलंदशहर रोड स्थित मैरिज हॉल में आई थी। बारात का स्वागत धूमधाम से किया गया और दूल्हा भी जमकर नाचा। इसके बाद जयमाला की रस्म शुरू हुई तो अचानक दूल्हे को चक्कर आने लगे और वह स्टेज पर गिर पड़ा। यह देखते ही अफरातफरी मच गई। दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। दूल्हे के मित्र ने बताया कि दूल्हे की हालत स्थिर है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से उसे चक्कर आए थे।

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दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बनाया बंधक

उधर, इस घटना के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार करते हुए दूल्हे पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हो गई। इसी बीच किसी ने गोली चलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। गोली चलने की सूचना फर्जी निकली। दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया। दुल्हन का कहना था कि दूल्हे के मुंह से बदबू आ रही थी। दूल्हा पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया। दोनों पक्षों में वार्ता चलती रही और रविवार को दोनों पक्षों के बीच फैसला हो गया और शादी नहीं हुई। मैरिज हाल में काफी देर तक बवाल रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्रता का आरोप लगाया। जद्दोजहद के बाद पुलिस दूल्हे पक्ष को लेकर कोतवाली आ गई। दुल्हन पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए। दुल्हन के एक परिजन ने डायल 112 पुलिस को लूट की सूचना कोतवाली से ही दे दी। जिसके बाद डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी कोतवाली पहुंचे और उन्हें जमकर फटकार लगाई।

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दुल्हन का हुआ बुरा हाल

दूल्हे की तबियत बिगड़ने से दुल्हन स्टेज पर काफी घबरा गई। जब रिश्ता टूटने की बात सामने आई, तो उसका रो रोकर बुरा हाल है। दुल्हन पक्ष का कहना है दूल्हा पक्ष शुरू से ही खुश नहीं था। दहेज में स्कार्पियो की मांग की थी, जबकि वह अन्य कार दे रहे थे। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय का कहना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और शादी नहीं हुई है। फायरिंग की सूचना जांच में गलत मिली।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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