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शादी से पहले मामी को लेकर भागा दूल्हा, दोनों की मोहब्बत में ‘फंस’ गया छोटा भाई, पुलिस ने बचा लिया

Apr 22, 2026 07:08 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, एटा
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एटा में शादी से एक दिन पहले दूल्हा मामी के साथ भाग गया। बड़े भाई की करतूत ने छोटे भाई को फंसा दिया। परिवार वालों ने युवती की शादी दूल्हे के 14 वर्षीय भाई से तय कर दी। किसी ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन से कर दी।

शादी से पहले मामी को लेकर भागा दूल्हा, दोनों की मोहब्बत में ‘फंस’ गया छोटा भाई, पुलिस ने बचा लिया

Dulha-Dulhan News: यूपी के एटा में हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी से एक दिन पहले दूल्हा मामी के साथ भाग गया। बड़े भाई की करतूत ने छोटे भाई को फंसा दिया। परिवार वालों ने युवती की शादी दूल्हे के 14 वर्षीय भाई से तय कर दी। किसी ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन से कर दी। बारात निकलने से पहले ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और पिलुआ पुलिस, एएचटी टीम लेकर मौके पर पहुंची और नाबालिग की शादी रुकवाई। किशोर को टीम ने सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया है। वहीं दुल्हन की शादी दूसरी जगह कर दी गई।

मंगलवार को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को सूचना मिली कि थाना पिलुआ के गांव दरिगपुर में बाल विवाह की तैयारी चल रही है। दूल्हे की उम्र करीब 14 साल है। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, वन स्टॉप सेंटर मैनेजर जागृति चतुर्वेदी की टीम, थाना एएचटी, पिलुआ पुलिस तुरंत गांव पहुंची और किशोर की शादी रुकवाई। किशोर को चाइल्ड हेल्पलाइन लाया गया। सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया।

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दबाव में छोटे भाई से कराई जा रही थी शादी

चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि दूल्हा नाबालिग है और मंगलवार को बारात फिरोजाबाद जानी थी। जानकारी पर बताया गया कि किशोर के बड़े भाई की शादी थी और उसकी ही बरात जानी थी। दूल्हा शादी से एक दिन पहले ही मामी को लेकर चला गया। दबाव के चलते दूल्हे छोटे भाई की शादी कराई जा रही थी। जिस लड़की से शादी कराई जा रही थी उसकी उम्र करीब 23 साल बताई गई है। वही किशोर की उम्र 14 साल है। मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है।

लड़की की शादी कहीं और हुई

हेल्पलाइन प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि जानकारी पर पता चला है कि लड़की की शादी कहीं और हो गई है। नाबालिग की शादी के मामले में फिलहाल कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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