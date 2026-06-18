शादी से एक दिन पहले 'कांड' कर गया दूल्हा, मुसीबत में पड़ गए घर वाले, फिर पुलिस की हुई एंट्री

अमरोहा में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी से एक दिन पहले दूल्हा घर से भाग गया। दूल्हे की इस हरकत ने घर वालों को परेशानी में डाल दिया। लड़की पक्ष सीधे थाने पहुंचा और पुलिस लेकर लड़के घर पहुंच गया।

Amroha News: यूपी के अमरोहा में शादी से एक दिन पहले दूल्हा घर से फरार हो गया। इसकी खबर जब घर वालों को लगी तो हड़कंप मच गया। शादी वाले घर में दूल्हे की इस हरकत ने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। उधर जब इस बात की जानकारी लड़की पक्ष को लगी तो वह सीधे थाने पहुंच गए और दहेज में कार न मिलने के कारण शादी से इनकार करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया। दुल्हन पक्ष की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई और सीधे दूल्हे के घर पर दबिश दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दूल्हे ने फोन पर परिजनों को आश्वासन दिया कि वह रिश्तेदारी में है और 'मंढा' रस्म तक वापस लौट आएगा। हालांकि, देर शाम तक दूल्हे की घर वापसी न होने से मामला क्षेत्र में कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है।

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के युवक का रिश्ता आदमपुर थाना क्षेत्र की एक युवती से तय हुआ था। शुक्रवार (कल) को बारात जानी है और गुरुवार को घर में 'मंढा' का कार्यक्रम निर्धारित था। दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, रिश्तेदार आ चुके हैं और कार्ड भी बांटे जा चुके थे। इसी बीच बुधवार को अचानक दूल्हा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब इस बात की भनक दुल्हन पक्ष को लगी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन-फानन में दुल्हन के परिजन कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दूल्हा पक्ष शादी में कार की मांग कर रहा था। असमर्थता जताने पर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और घर से भाग गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे शादी की तैयारियों में लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं, ऐसे में शादी टूटने से वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे और समाज में भारी बदनामी होगी।

पुलिस की हिदायत के बाद आया दूल्हे का फोन, सस्पेंस बरकरार तहरीर मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई। कोतवाली पुलिस ने दूल्हे के घर पर दबिश दी और परिजनों को सख्त हिदायत दी कि यदि शादी तय समय पर नहीं हुई, तो दूल्हे समेत पूरे परिवार के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम (दहेज एक्ट) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। घर पर पुलिस की आमद और कानूनी शिकंजे के डर से हड़कंप मच गया। इसके कुछ ही देर बाद फरार दूल्हे ने परिजनों को फोन किया। उसने दावा किया कि वह किसी बात से नाराज होकर अपनी एक रिश्तेदारी में आ गया था और गुरुवार शाम को 'मंढा' की रस्म तक हर हाल में घर वापस लौट आएगा। दूल्हे के इस आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली और बारात की तैयारियां दोबारा शुरू की गईं।

ग्रामीण बोले- 'शादी से खुश नहीं है दूल्हा' दूल्हे के वादे के बावजूद, गुरुवार देर शाम तक वह अपने घर नहीं लौटा था, जिससे शादी होने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। गांव में दबी जुबान में चर्चा है कि युवक इस शादी से खुश नहीं है, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया।