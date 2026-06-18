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शादी से एक दिन पहले 'कांड' कर गया दूल्हा, मुसीबत में पड़ गए घर वाले, फिर पुलिस की हुई एंट्री

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हसनपुर (अमरोहा)
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अमरोहा में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी से एक दिन पहले दूल्हा घर से भाग गया। दूल्हे की इस हरकत ने घर वालों को परेशानी में डाल दिया। लड़की पक्ष सीधे थाने पहुंचा और पुलिस लेकर लड़के घर पहुंच गया।

शादी से एक दिन पहले 'कांड' कर गया दूल्हा, मुसीबत में पड़ गए घर वाले, फिर पुलिस की हुई एंट्री

Amroha News: यूपी के अमरोहा में शादी से एक दिन पहले दूल्हा घर से फरार हो गया। इसकी खबर जब घर वालों को लगी तो हड़कंप मच गया। शादी वाले घर में दूल्हे की इस हरकत ने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। उधर जब इस बात की जानकारी लड़की पक्ष को लगी तो वह सीधे थाने पहुंच गए और दहेज में कार न मिलने के कारण शादी से इनकार करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया। दुल्हन पक्ष की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई और सीधे दूल्हे के घर पर दबिश दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दूल्हे ने फोन पर परिजनों को आश्वासन दिया कि वह रिश्तेदारी में है और 'मंढा' रस्म तक वापस लौट आएगा। हालांकि, देर शाम तक दूल्हे की घर वापसी न होने से मामला क्षेत्र में कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है।

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के युवक का रिश्ता आदमपुर थाना क्षेत्र की एक युवती से तय हुआ था। शुक्रवार (कल) को बारात जानी है और गुरुवार को घर में 'मंढा' का कार्यक्रम निर्धारित था। दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, रिश्तेदार आ चुके हैं और कार्ड भी बांटे जा चुके थे। इसी बीच बुधवार को अचानक दूल्हा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब इस बात की भनक दुल्हन पक्ष को लगी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन-फानन में दुल्हन के परिजन कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दूल्हा पक्ष शादी में कार की मांग कर रहा था। असमर्थता जताने पर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और घर से भाग गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे शादी की तैयारियों में लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं, ऐसे में शादी टूटने से वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे और समाज में भारी बदनामी होगी।

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पुलिस की हिदायत के बाद आया दूल्हे का फोन, सस्पेंस बरकरार

तहरीर मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई। कोतवाली पुलिस ने दूल्हे के घर पर दबिश दी और परिजनों को सख्त हिदायत दी कि यदि शादी तय समय पर नहीं हुई, तो दूल्हे समेत पूरे परिवार के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम (दहेज एक्ट) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। घर पर पुलिस की आमद और कानूनी शिकंजे के डर से हड़कंप मच गया। इसके कुछ ही देर बाद फरार दूल्हे ने परिजनों को फोन किया। उसने दावा किया कि वह किसी बात से नाराज होकर अपनी एक रिश्तेदारी में आ गया था और गुरुवार शाम को 'मंढा' की रस्म तक हर हाल में घर वापस लौट आएगा। दूल्हे के इस आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली और बारात की तैयारियां दोबारा शुरू की गईं।

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ग्रामीण बोले- 'शादी से खुश नहीं है दूल्हा'

दूल्हे के वादे के बावजूद, गुरुवार देर शाम तक वह अपने घर नहीं लौटा था, जिससे शादी होने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। गांव में दबी जुबान में चर्चा है कि युवक इस शादी से खुश नहीं है, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया।

'हसनपुर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी का कहना है कि मामले के संबंध में दुल्हन पक्ष की ओर से शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को जांच और तस्दीक के लिए मौके पर भेजा गया था। फिलहाल दूल्हे के लौटने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है, यदि शादी में व्यवधान डाला गया तो तहरीर के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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