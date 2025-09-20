दूल्हे की बेवफाई से टूट गई दुल्हन, शादी के दिन हालत हुई खराब, लड़की वालों ने पकड़ लिया माथा

आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना दहेज लिए शादी नहीं करते हैं। दहेज न मिलने पर बारात लाने से तक से इनकार कर देते हैं। यूपी के बदायूं में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज की मांग रख दी।

आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना दहेज लिए शादी नहीं करते हैं। दहेज न मिलने पर बारात लाने से तक से इनकार कर देते हैं। यूपी के बदायूं में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज की मांग रख दी। इधर लड़की वालों को जब लड़के वालों की डिमांड की जानकारी हुई तो उनके होश फाख्ता हो गए। लड़के वालों की मांग थी कि चार लाख नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए तभी बारात आएगी। दुल्हन पक्ष ने इतना दहेज न दे पाने में असमर्थता जताई तो लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूल्हा घर से फरार हो गया। लड़के वालों की इस हरकत के कारण लड़की पक्ष की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। वहीं दहेज को लेकर दूल्हे ने जो बेवफाई की, उसे सुनकर दुल्हन फूट-फूट कर रोने लगी। बारात न आने के कारण लड़की के पिता ने माथा पकड़ लिया। पल भर में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। फिलहाल इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

मामला सदर कोतवाली के नाहर खां सराय का है। यहां के रहने वाले गुड्डू नाम के व्यक्ति ने एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के कहने पर अपनी बेटी की शादी उझानी कोतवाली के पठानटोला के रहने वाले अपने रिश्तेदार के बेटे के साथ करीब ढाई महीने पहले तय की थी। शादी तय करने के समय अंसार ने दो लाख नगदी व सामान देने की बात कही थी। 14 सितंबर को जब गुड्डू अपनी बेटी की सगाई करने के लिए पहुंचे, तब उन्होंने पहले से तय दो लाख रुपए नगदी और सामान उन्हें दे दिया और 20 सितंबर को बारात आने की बात तय हो गई थी, जिसको लेकर गुड्डू ने मीरा सराय में एक मैरिज लॉन भी बुक किया था।