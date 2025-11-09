सुहागरात से पहले दूल्हे ने छोड़ी दुनिया, शौहर की मौत पर होश खो बैठी दुल्हन, धरी रहीं वलीमे की तैयारियां

संक्षेप: अमरोहा में दुल्हन के सपनों पर पानी फिर गया। सुहागरात से पहले ही दूल्हा दुनिया से चल बसा। दूल्हे की मौत से दुल्हन बैठी आंसू बहाती रही। वलीमे की दावत को लेकर जो जैयारियां की गईं थीं वह भी सारी धरी की धरी रह गईं।

यूपी के अमरोहा में दुल्हन के सपनों पर पानी फिर गया। सुहागरात से पहले ही दूल्हा दुनिया से चल बसा। दूल्हे की मौत से दुल्हन बैठी आंसू बहाती रही। वलीमे की दावत को लेकर जो जैयारियां की गईं थीं वह भी सारी धरी की धरी रह गईं। दरअसल बैंक्वेट हॉल में निकाह और दूसरी रस्मों को अदा कर 45 वर्षीय दूल्हा गुड्डू उर्फ परवेज आलम अपनी दुल्हन को लेकर रविवार की रात घर घर पहुंचा। घर वालों ने नई-नवेली दुल्हन का जोरदार स्वागत किया। दोनों की सुहागरात की तैयारी हो रही थी, इसी बीच दूल्हे को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। दूल्हे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। खबर सुनते ही सुर्ख जोड़े में सजी-धजी दुल्हन गश खाकर गिर बेहोश हो गई। एकाएक ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार में मचे कोहराम के बीच हर किसी की आंख नम दिखाई दी। गमगीन माहौल में मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। वहीं शहर निवासी एक अधिवक्ता की भी हार्ट अटैक से मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

शहर के मोहल्ला नौगजा में स्व.अब्दुल कादिर का परिवार रहता है। उनके सबसे छोटे 42 वर्षीय बेटे गुड्डू उर्फ परवेज आलम की जामा मस्जिद रोड पर किताबों की दुकान थी। परिवार में तीन भाइयों में सबसे छोटे बुकसेलर गुड्डू के अलावा उनके एक भाई पप्पू हैं। बड़े भाई असलम और मां का पहले देहांत हो चुका है। मोहल्ला बड़ा दरबार के रहने वाले बाबू की बेटी सायमा के साथ गुड्डू उर्फ परवेज आलम का निकाह हुआ था। शनिवार रात मोहल्ला नल नई बस्ती में एक बैंक्वेट हाल में बारात गई थी। दुल्हन को विदा कर रात करीब एक बजे बारात घर लौटी। बताया जा रहा है कि रात में दो बजे अचानक परवेज आलम की तबियत बिगड़ गई।

परिवार में मचा कोहराम घबराए परिवार के लोग पहले नजदीकी अस्पताल फिर जोया रोड पर एक और अस्पताल में दिखाने के बाद मुरादाबाद ले गए। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद परवेज को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। परवेज की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गमगीन माहौल के बीच रविवार दोपहर मृतक के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। वहीं, दूसरी घटना मोहल्ला नौबतखाना की है। यहां पेशे से अधिवक्ता 54 वर्षीय मुस्ते हसन खां का परिवार रहता है। वह सदर तहसील में प्रेक्टिस करते थे। दो दिन से उनकी तबियत खराब चल रही थी। परिजन मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उपचार करा रहे थे। रविवार रात करीब एक बजे हार्ट अटैक से अधिवक्ता की मौत हो गई। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

मोहल्ले में गम का माहौल, हर चेहरे पर दिखा मलाल मृतक परवेज आलम बेहद मिलनसार थे। कम उम्र में ही परिवार से जुड़ी ज़िम्मेदारियों का बोझ कंधों पर पड़ा तो उन्हें बखूबी निभाया। इसके चलते अपनी खुद की शादी में देरी होती चली गई। वहीं, पहले पिता, फिर मां और भाई की मौत से परवेज को बीच-बीच में बड़े झटके मिले। कुछ महीने पहले ही परवेज का सायमा से रिश्ता तय हुआ था इसके बाद जल्दी जल्दी ही शादी की तैयारियां पूरी की गई थीं l

वलीमे में था एक हजार लोगों के खाने का इंतजाम शादी की रात दूल्हे गुड्डू उर्फ परवेज आलम की मौत के बाद परिजनों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रविवार रात मोहल्ला नल स्थित एक बैंक्वेट हॉल में वलीमे की दावत का इंतजाम था। जिसमें करीब एक हजार लोगों को बुलावा दिया गया था। खाने की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं लेकिन अचानक दूल्हे गुड्डू उर्फ परवेज आलम की मौत से सारी खुशियों को पलभर में काफूर कर दिया। बैंक्वेट हॉल कैंसिल कराते हुए आनन-फानन में बावर्ची को रोका गया।