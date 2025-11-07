द्वारचार की रस्म के दौरान दूल्हे से हो गई एक गलती, दुल्हन ने तोड़ दी शादी, बारातियों को बनाया गया बंधक
संक्षेप: भदोही जिले में गुरुवार रात आई बारात में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हे की एक गलती के कारण दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वजह थी, रस्म के दौरान दूल्हा अक्षत का चावल हाथ में नहीं ले पाया।
शादी-बारात में छोटी-छोटी बातों पर विवाद अक्सर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामला ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि नौबत रिश्ता खत्म करने को लेकर हो जाती है। ऐसा ही मामला भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है। यहां गुरुवार रात आई बारात में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हे की एक गलती के कारण दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वजह थी, रस्म के दौरान दूल्हा अक्षत का चावल हाथ में नहीं ले पाया। द्वारचार के समय ही वर एवं कन्या पक्ष में विवाद हो गया। लड़की पक्ष ने शादी से इंकार कर दिया। शुक्रवार सुबह थाने में चली घंटों पंचायत के बाद मामले को रफा-दफा किया गया। गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से औराई थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार शाम बारात आई थी।
जलपान के बाद द्वारचार की रस्म होने लगी। पंडित की ओर से अक्षत के चावल देने पर वह दूल्हे के हाथ से गिर गया। घरातियों ने दूल्हे के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई। इसके बाद बात बिगड़ गई। गुस्साए घरातियों ने बारातियों को बंधक बना लिया। किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस दोनों दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंची। प्रभारी निरीक्षक राम सरीख गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। शादी से इनकार करते हुए एक दूसरे के हुए नुकसान को लेकर देकर आपस में उन्होंने सुलह समझौता कर लिया। उधर, बारात में शामिल लोग ठंड में रात भर परेशान हुए।
लुटेरी दुल्हन गैंग का सदस्य गिरफ्तार
वहीं सोनभद्र जिले के म्योरपुर पुलिस ने शुक्रवार को लुटेरी गैंग के सक्रिय सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 90 हजार रुपये नगद और बोलेरो बरामद किया है। पुलिस दुल्हन, उसकी मां और पति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। म्योरपुर थानाध्यक्ष कमल नयन दुबे ने बताया कि गैंग के सक्रिय सदस्य कृष्णानंद मौर्य पुत्र रणजीत मौर्य निवासी बहुअरा राबर्ट्सगंज को शुक्रवार को रनटोला तिराहे से गिरफ्तार किया गया। वह छत्तीसगढ़ मार्ग से झारखंड भागने की फिराक में था। राजस्थान निवासी रमेश कुमार माली की शिकायत पर दर्ज मुकदमे की विवेचना में आरोपी का नाम सामने आया। पूछताछ में उसने बताया कि वह लुटेरी दुल्हन गैंग का सक्रिय सदस्य है। फर्जी विवाह कर वर पक्ष से धन और आभूषण ठगता था।