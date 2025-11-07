Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgroom made mistake during Dwarchar ceremony bride broke off wedding and wedding party was held hostage
द्वारचार की रस्म के दौरान दूल्हे से हो गई एक गलती, दुल्हन ने तोड़ दी शादी, बारातियों को बनाया गया बंधक

द्वारचार की रस्म के दौरान दूल्हे से हो गई एक गलती, दुल्हन ने तोड़ दी शादी, बारातियों को बनाया गया बंधक

संक्षेप: भदोही जिले में गुरुवार रात आई बारात में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हे की एक गलती के कारण दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वजह थी, रस्म के दौरान दूल्हा अक्षत का चावल हाथ में नहीं ले पाया।

Fri, 7 Nov 2025 08:09 PMDinesh Rathour औराई (भदोही), हिन्दुस्तान संवाद
share Share
Follow Us on

शादी-बारात में छोटी-छोटी बातों पर विवाद अक्सर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामला ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि नौबत रिश्ता खत्म करने को लेकर हो जाती है। ऐसा ही मामला भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है। यहां गुरुवार रात आई बारात में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हे की एक गलती के कारण दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वजह थी, रस्म के दौरान दूल्हा अक्षत का चावल हाथ में नहीं ले पाया। द्वारचार के समय ही वर एवं कन्या पक्ष में विवाद हो गया। लड़की पक्ष ने शादी से इंकार कर दिया। शुक्रवार सुबह थाने में चली घंटों पंचायत के बाद मामले को रफा-दफा किया गया। गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से औराई थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार शाम बारात आई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जलपान के बाद द्वारचार की रस्म होने लगी। पंडित की ओर से अक्षत के चावल देने पर वह दूल्हे के हाथ से गिर गया। घरातियों ने दूल्हे के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई। इसके बाद बात बिगड़ गई। गुस्साए घरातियों ने बारातियों को बंधक बना लिया। किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस दोनों दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंची। प्रभारी निरीक्षक राम सरीख गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। शादी से इनकार करते हुए एक दूसरे के हुए नुकसान को लेकर देकर आपस में उन्होंने सुलह समझौता कर लिया। उधर, बारात में शामिल लोग ठंड में रात भर परेशान हुए।

लुटेरी दुल्हन गैंग का सदस्य गिरफ्तार

वहीं सोनभद्र जिले के म्योरपुर पुलिस ने शुक्रवार को लुटेरी गैंग के सक्रिय सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 90 हजार रुपये नगद और बोलेरो बरामद किया है। पुलिस दुल्हन, उसकी मां और पति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। म्योरपुर थानाध्यक्ष कमल नयन दुबे ने बताया कि गैंग के सक्रिय सदस्य कृष्णानंद मौर्य पुत्र रणजीत मौर्य निवासी बहुअरा राबर्ट्सगंज को शुक्रवार को रनटोला तिराहे से गिरफ्तार किया गया। वह छत्तीसगढ़ मार्ग से झारखंड भागने की फिराक में था। राजस्थान निवासी रमेश कुमार माली की शिकायत पर दर्ज मुकदमे की विवेचना में आरोपी का नाम सामने आया। पूछताछ में उसने बताया कि वह लुटेरी दुल्हन गैंग का सक्रिय सदस्य है। फर्जी विवाह कर वर पक्ष से धन और आभूषण ठगता था।

ये भी पढ़ें:आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत, इस केस में हुए बरी, RSS-BJP से क्या कनेक्शन?
ये भी पढ़ें:1500 रुपये प्रति घंटा लेती थीं लड़कियां, पॉश इलाके में हो रहा था गंदा काम
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Dulha-dulhan Shadi-barat UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |