बग्गी की छतरी एचटी लाइन से टकराई, दूल्हे ने कूदकर जान बचाई, एक की मौत; चार घायल
बग्गी पर बैठा दूल्हा और तीन अन्य लोग करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गए। यह देख ग्रामीण दौड़े और दूल्हे को सुरक्षित घर ले आए। गंभीर रूप से झुलसे सचिन को ग्रामीण सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नईबाजार चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के हरैया टोला कुड़ियहवा में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसा, बारात निकलने के दौरान हुआ। सड़क के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन और एलटी लाइन नीचे झुकी होने के कारण दूल्हे की बग्गी के साथ चल रही रोड लाइट की छतरी उससे टकरा गई। करंट लगने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। दूल्हे ने भी रथ से कूद कर अपनी जान बचाई।
जानकारी के अनुसार, चौरीचौरा थाना क्षेत्र के भाऊपुर निवासी राममिलन निषाद के बेटे राहुल चंद निषाद की बारात हरैया निवासी कमलेश निषाद के घर आई थी। देर रात बारात रोड लाइट व बग्गी के साथ द्वारपूजा के लिए आगे बढ़ रही थी। गांव के चौराहे से बाहर निकलते ही रास्ते में नीचे लटके 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन और एलटी तार से रोड लाइट की छतरी सट गई। इस दौरान रोड लाइट पकड़े सचिन पुत्र ओमप्रकाश (19 वर्ष), निवासी समदा, कोतवाली रुद्रपुर, देवरिया बुरी तरह झुलस गया।
उसी समय बग्गी पर बैठा दूल्हा और तीन अन्य लोग करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गए। हड़कंप मचने पर ग्रामीण दौड़े और दूल्हे को सुरक्षित घर ले आए। गंभीर रूप से झुलसे सचिन को ग्रामीण सीएचसी चौरीचौरा ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नईबाजार चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बिजली विभाग को ठहराया जिम्मेदार
स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि जर्जर और ढीले तारों की शिकायत कई वर्षों से की जा रही है। सड़क निर्माण के समय भी तारों से संबंधित दुर्घटना हो चुकी हैं।
ग्रामीणों के प्रयास से सिंदूरदान की रस्म हुई
हादसे से सदमे में आए बाराती बिना शादी किए वापस जाने लगे। बाद में दोनों पक्षों और ग्रामीणों के प्रयास से दूल्हा-दुल्हन की सिंदूरदान की रस्म कराई गई, जिसके बाद बारात तत्काल लौट गई। मृतक सचिन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।