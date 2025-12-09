सुहागरात पर खुल गई दूल्हे की पोल, 4 दिन बात दबाए रही दुल्हन; चौथे दिन मांगा तलाक
यूपी के गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। विवाह कर ससुराल पहुंची नव विवाहिता का पति शारीरिक रूप अक्षम निकला। पहली ही रात में पति की पोल खुल गई लेकिन दुल्हन ने चार दिन तक बात दबाए रखी। वजह यह है कि उसके भाई शादी तय थी और उसे मायके जाना ही था। चार दिन के बाद मायके पहुंची विवाहिता ने परिजनों को जानकारी दी। एक हफ्ते से दोनों पक्षों में पंचायत चलने के बाद लड़की पक्ष तलाक के लिए अड़े हुए हैं। वहीं दूल्हा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है। लड़की पक्ष के लोग पुलिस की मदद से तलाक कराना चाहते हैं, लेकिन अभी लिखित शिकायत नहीं की है।
बेटे की शादी खत्म होने के बाद घर वालों ने दुल्हन की ससुराल पहुंचकर दूल्हे की कमी को उनके परिजनों के सामने रखा। एक हफ्ते से दोनों परिवारों के बीच पंचायत चल रही थी। दूल्हे की कमी को उसके परिजन मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं दुल्हन के परिजन तलाक पर अड़े हुए हैं। उन्होंने मौखिक रूप से पुलिस से शिकायत कर तलाक कराने की गुहार लगाई है। उधर दूल्हा व उसके घर के पुरुष घर से फरार हैं। एसओ महेश चौबे ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।