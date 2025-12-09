Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsgroom is incompetent the truth is revealed on the wedding night the bride asks for a divorce
सुहागरात पर खुल गई दूल्हे की पोल, 4 दिन बात दबाए रही दुल्हन; चौथे दिन मांगा तलाक

सुहागरात पर खुल गई दूल्हे की पोल, 4 दिन बात दबाए रही दुल्हन; चौथे दिन मांगा तलाक

संक्षेप:

शादी पिछले महीने हुई थी। दुल्हन शादी के बाद ससुराल आई। सुहागरात के दिन ही उसकी के शारीरिक अक्षम होने की पोल खुल गई। दुल्हन ने इसकी जानकारी होने की बात को दबाए रखी, क्योंकि भाई का विवाह तय होने के कारण उसकी शादी के चार दिन बाद ही विदाई थी। मायके पहुंचते ही दूल्हे के अक्षम होने की बात उसने खोल दी।

Dec 09, 2025 02:42 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share

यूपी के गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। विवाह कर ससुराल पहुंची नव विवाहिता का पति शारीरिक रूप अक्षम निकला। पहली ही रात में पति की पोल खुल गई लेकिन दुल्हन ने चार दिन तक बात दबाए रखी। वजह यह है कि उसके भाई शादी तय थी और उसे मायके जाना ही था। चार दिन के बाद मायके पहुंची विवाहिता ने परिजनों को जानकारी दी। एक हफ्ते से दोनों पक्षों में पंचायत चलने के बाद लड़की पक्ष तलाक के लिए अड़े हुए हैं। वहीं दूल्हा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है। लड़की पक्ष के लोग पुलिस की मदद से तलाक कराना चाहते हैं, लेकिन अभी लिखित शिकायत नहीं की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की शादी बेलीपार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से पिछले महीने हुई थी। दुल्हन शादी के बाद ससुराल आई। सुहागरात के दिन ही उसकी के शारीरिक अक्षम होने की पोल खुल गई। दुल्हन ने इसकी जानकारी होने की बात को दबाए रखी, क्योंकि भाई का विवाह तय होने के कारण उसकी शादी के चार दिन बाद ही विदाई थी। चार दिन बाद दुल्हन मायके पहुंची तो दूल्हे के शारीरिक अक्षम होने की बात अपने परिवार वालों को बता दी। इस जानकारी से परिवार वाले अवाक रह गये, मगर चुप रहे।

बेटे की शादी खत्म होने के बाद घर वालों ने दुल्हन की ससुराल पहुंचकर दूल्हे की कमी को उनके परिजनों के सामने रखा। एक हफ्ते से दोनों परिवारों के बीच पंचायत चल रही थी। दूल्हे की कमी को उसके परिजन मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं दुल्हन के परिजन तलाक पर अड़े हुए हैं। उन्होंने मौखिक रूप से पुलिस से शिकायत कर तलाक कराने की गुहार लगाई है। उधर दूल्हा व उसके घर के पुरुष घर से फरार हैं। एसओ महेश चौबे ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

read moreये भी पढ़ें:
सुहागरात पर दुल्हन की हरकतों से परेशान हो गया दूल्हा, बातें सुन दंग रह गए सब
सुहागरात पर दूल्‍हा-दुल्‍हन कमरे में गए, सुबह पत्‍नी का रोना सुन दंग रह गए सब
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |