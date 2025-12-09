सुहागरात पर खुल गई दूल्हे की पोल, 4 दिन बात दबाए रही दुल्हन; चौथे दिन मांगा तलाक

संक्षेप: शादी पिछले महीने हुई थी। दुल्हन शादी के बाद ससुराल आई। सुहागरात के दिन ही उसकी के शारीरिक अक्षम होने की पोल खुल गई। दुल्हन ने इसकी जानकारी होने की बात को दबाए रखी, क्योंकि भाई का विवाह तय होने के कारण उसकी शादी के चार दिन बाद ही विदाई थी। मायके पहुंचते ही दूल्हे के अक्षम होने की बात उसने खोल दी।

यूपी के गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। विवाह कर ससुराल पहुंची नव विवाहिता का पति शारीरिक रूप अक्षम निकला। पहली ही रात में पति की पोल खुल गई लेकिन दुल्हन ने चार दिन तक बात दबाए रखी। वजह यह है कि उसके भाई शादी तय थी और उसे मायके जाना ही था। चार दिन के बाद मायके पहुंची विवाहिता ने परिजनों को जानकारी दी। एक हफ्ते से दोनों पक्षों में पंचायत चलने के बाद लड़की पक्ष तलाक के लिए अड़े हुए हैं। वहीं दूल्हा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है। लड़की पक्ष के लोग पुलिस की मदद से तलाक कराना चाहते हैं, लेकिन अभी लिखित शिकायत नहीं की है।

गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की शादी बेलीपार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से पिछले महीने हुई थी। दुल्हन शादी के बाद ससुराल आई। सुहागरात के दिन ही उसकी के शारीरिक अक्षम होने की पोल खुल गई। दुल्हन ने इसकी जानकारी होने की बात को दबाए रखी, क्योंकि भाई का विवाह तय होने के कारण उसकी शादी के चार दिन बाद ही विदाई थी। चार दिन बाद दुल्हन मायके पहुंची तो दूल्हे के शारीरिक अक्षम होने की बात अपने परिवार वालों को बता दी। इस जानकारी से परिवार वाले अवाक रह गये, मगर चुप रहे।