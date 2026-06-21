होने वाली दुल्हन से बनाए संबंध, शादी के दिन दूल्हा मुकरा; बोला- मैं बीमार हूं

उन्नाव में एक युवती की शादी तय होने के बाद युवक ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। इसके बाद जब शादी की बारी आई तो उसने बीमारी का बहाना बनाकर बारात लाने से इनकार कर दिया। अब पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है।

UP News: यूपी के उन्नाव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने शादी तय होने के बाद युवती के संग संबंध बनाए और उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद जब शादी की बारी आई तो कार के लालच में बीमारी का बहाना बनाया और फिर रिश्ता तोड़ दिया। अब युवती ने थाने पहुंचकर युवक और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर दी है।

ये घटना अजगैन थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी लखनऊ के सरोजनीनगर के रहने वाले युवक से 21 जून को तय थी। गोदभराई की रस्म के दौरान करीब दो लाख रुपये नकद, सोने की अंगूठी, चैन समेत तीन लाख रुपये मूल्य के उपहार वर पक्ष को दिए गए थे। आरोप है कि रस्मों के बाद युवक कई बार घर आया। भरोसा जीतकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच शादी की तारीख नजदीक आने पर 19 जून को युवक के परिवार की ओर से फोन कर बताया गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। वह बंगला बाजार स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। युवती और उसके परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो युवक अस्पताल के बाहर सामान्य रूप से टहलता मिला। परिजनों को देखते ही वापस जाकर बेड पर लेट गया।

पीड़िता ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सक पर भी आरोपी पक्ष का सहयोग करने का आरोप लगाया है। पीड़िता और उसके परिजनों का दावा है कि आरोपी परिवार ने किसी अन्य युवती से रिश्ता तय कर लिया है। बीमारी का बहाना बना शादी तोड़ने की पूरा नाटक रचा। वहीं, पीड़िता ने आरोपित वर, बहन, परिवार के अन्य सदस्यों तथा सहयोग करने वाले अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ दहेज मांगने, धोखाधड़ी, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने एवं विवाह तोड़ने के मामले में कार्रवाई की मांग की है।