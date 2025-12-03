जयमाल के समय ही पहुंच गई दूल्हे की प्रेमिका, स्टेज पर पीटा, युवती की भी पिटाई, फाड़े कपड़े

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में एक शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल हुआ है। दूल्हे की प्रेमिका ठीक जयमाल के समय पहुंच गई और स्टेज पर ही चढ़कर दूल्हे को पीटने लगी। यह देख अफरातफरी मच गई। बारातियों ने भी युवती को पकड़कर पीट दिया। युवती ने कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया।

यूपी के सहारनपुर में एक शादी के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए एक युवती स्टेज पर चढ़ गई। उसने दूल्हे को पकड़कर स्टेज पर ही पिटाई शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से अफरातफरी मची और बारातियों ने युवती से दूल्हे को किसी तरह बचाकर अलग किया। युवती ने कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके कहीं और शादी नहीं होने दूंगी। हंगामा कर रही युवती को भी कुछ बारातियों ने पकड़ लिया और पीट दिया। युवती ने बारातियों पर कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया और शादी रुकवा दी है। युवती ने दूल्हे के खिलाफ थाना रामपुर मनिहारान में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

थाना तीतरों क्षेत्र से रामपुर मनिहारान के गांव खटकाहेड़ी में एक युवक की बारात सोमवार को आई थी। अभी जयमाल का कार्यक्रम चल ही रहा था कि उसकी कथित प्रेमिका पहुंच गई। उसने स्टेज पर ही चढ़कर दूल्हे को पकड़ लिया और पिटाई शुरूकर दी। दूल्हे को स्टेज पर ही गिरा दिया। इस तरह अचानक हुए हमले से अफरातफरी मच गई। बारातियों ने युवती को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच एक सिपाही के साथ पथिक जनशक्ति पार्टी की जिलाध्यक्ष सोनू रानी शर्मा भी पहुंच गई। पुलिस के सामने भी युवती की बारातियों के साथ आई महिलाओं ने पिटाई की। किसी तरह पुलिस ने सभी को रोका। पुलिस ने शादी भी रुकवा दी है।

युवती का कहना है कि मेरा दूल्हे के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध है। बीच में विवाद हो गया था। इसको लेकर उसने थाना गंगोह में पहले से मुकदमा दर्ज कराया है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद भी यह शादी कर रहा था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खूद शादी कर रहा है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी।