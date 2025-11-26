Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgroom gave a diamond ring but bride called him mad and sent the wedding procession back
जिसे हीरे की अंगूठी दी उसी ने बताया पागल; दूल्हे को देख भड़की दुल्हन, बारात लौटाई

जिसे हीरे की अंगूठी दी उसी ने बताया पागल; दूल्हे को देख भड़की दुल्हन, बारात लौटाई

संक्षेप:

कानपुर में जीवन संगिनी मानकर सगाई में जिस मंगेतर को दूल्हे ने हीरे की अंगूठी पहनाई थी,उसी ने पागल बताकर पलभर में शादी तोड़ दी। दरअसल, देर रात तीन बजे तक चली पंचायत के बाद तय हुआ कि अपना-अपना सामान लेकर दोनों पक्ष शादी से अलग हो जाएंगे। आखिर बारात बिना दुल्हन के लौट गई।

Wed, 26 Nov 2025 02:10 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जीवन संगिनी मानकर सगाई में जिस मंगेतर को दूल्हे ने हीरे की अंगूठी पहनाई थी,उसी ने पागल बताकर पलभर में शादी तोड़ दी। सोमवार देर रात तीन बजे तक चली पंचायत के बाद तय हुआ कि अपना-अपना सामान लेकर दोनों पक्ष शादी से अलग हो जाएंगे। अंत में बारात बिना दुल्हन के लौट गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये मामला साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां घाटमपुर से सोमवार रात बारात पहुंची। बारात द्वारचार की रस्में पूरी कर वधू पक्ष के दरवाजे पहुंची तो दुल्हन ने देर से बारात आने की बात कहकर हंगामा कर दिया। उसने शादी से मना कर दिया तो हड़कंप मचा। परिजनों ने समझाया तो वह शांत हुई। लेकिन कुछ ही देर में दुल्हन ने दूल्हे के नशे में होने की बात कहकर फिर से शादी से इनकार कर दिया। इस बार भी घर वालों ने उसे शांत करा दिया। इसके बाद दुल्हन ने इंजीनियर दूल्हे को पागल कह दिया। यह सुनकर दूल्हा पक्ष के लोग भी बिफर गए। इसके बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे के सामने आ गए। लड़के के मनाने के बाद भी लड़की नहीं मानी। इसके बाद तीन घंटे गांव में पंचायत चली। दोनों पक्षों ने अपना-अपना दिया सामान वापस लिया और लौट गए।

ये भी पढ़ें:बारातियों के सामने प्रेमिका ने दूल्हे की खोल दी पोल,16 घंटे बाद बैरंग लौटी बारात

शादी के 9 दिन बाद ही नकदी और सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार दुल्हन

उधर, शामली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यपुरी निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी पर शादी के मात्र नौ दिन बाद ही लाखों रुपये की नगदी और कीमती जेवरात लेकर फरार होने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने गिरोहबंदी कर फर्जी शादी कराने वाले लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

अर्चित गर्ग ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अविवाहित था और शादी के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व कुरुक्षेत्र के कुछ लोगों कार्तिक, अनुज कुमार, मोनू पंचाल और टीनू से संपर्क में आया था। आरोप है कि इन लोगों ने खुद को शादी कराने वाला संगठन बताते हुए दो लाख रुपये की फीस तय की और शादी के बाद यह रकम अनुज को दे दी गई। 11 नवंबर को कुरुक्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ स्थित मां काली मंदिर में एक युवती से उसकी शादी कराई गई थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |