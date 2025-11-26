जिसे हीरे की अंगूठी दी उसी ने बताया पागल; दूल्हे को देख भड़की दुल्हन, बारात लौटाई

संक्षेप: कानपुर में जीवन संगिनी मानकर सगाई में जिस मंगेतर को दूल्हे ने हीरे की अंगूठी पहनाई थी,उसी ने पागल बताकर पलभर में शादी तोड़ दी। दरअसल, देर रात तीन बजे तक चली पंचायत के बाद तय हुआ कि अपना-अपना सामान लेकर दोनों पक्ष शादी से अलग हो जाएंगे। आखिर बारात बिना दुल्हन के लौट गई।

यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जीवन संगिनी मानकर सगाई में जिस मंगेतर को दूल्हे ने हीरे की अंगूठी पहनाई थी,उसी ने पागल बताकर पलभर में शादी तोड़ दी। सोमवार देर रात तीन बजे तक चली पंचायत के बाद तय हुआ कि अपना-अपना सामान लेकर दोनों पक्ष शादी से अलग हो जाएंगे। अंत में बारात बिना दुल्हन के लौट गई।

ये मामला साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां घाटमपुर से सोमवार रात बारात पहुंची। बारात द्वारचार की रस्में पूरी कर वधू पक्ष के दरवाजे पहुंची तो दुल्हन ने देर से बारात आने की बात कहकर हंगामा कर दिया। उसने शादी से मना कर दिया तो हड़कंप मचा। परिजनों ने समझाया तो वह शांत हुई। लेकिन कुछ ही देर में दुल्हन ने दूल्हे के नशे में होने की बात कहकर फिर से शादी से इनकार कर दिया। इस बार भी घर वालों ने उसे शांत करा दिया। इसके बाद दुल्हन ने इंजीनियर दूल्हे को पागल कह दिया। यह सुनकर दूल्हा पक्ष के लोग भी बिफर गए। इसके बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे के सामने आ गए। लड़के के मनाने के बाद भी लड़की नहीं मानी। इसके बाद तीन घंटे गांव में पंचायत चली। दोनों पक्षों ने अपना-अपना दिया सामान वापस लिया और लौट गए।

