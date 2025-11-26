दूल्हे के दोस्तों ने बीच सड़क पर मचाया उत्पात, थार की छत से बरसाए 100-500 के नोट, लूटने की मची होड़

संक्षेप: दिल्ली से अमरोहा के हसनपुर आई बारात में दूल्हे के दोस्तों ने जमकर उत्पात मचाया। दूल्हे की गाड़ी के आगे चल रही थार की छत पर बैठकर दोस्तों ने बीच सड़क पर नोटों की बारिश कर दी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई।

यूपी में अक्सर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आते। अमरोहा के हसनपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक बारात कुछ युवाओं ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। दिल्ली से आई बारात के आगे दूल्हे के दोस्तों की थार चल रही थी। जैसे ही बारात गेस्ट हसनपुर पहुंची तो दूल्हे के दोस्तों ने बीच सड़क पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर थार की छत से दूल्हे के दोस्तों ने नोट उड़ाए। इसके बाद नोट लूटने वालों की होड़ गई, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो गया। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने थार का चालान कर दिया। थार सवार युवकों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम नगर के कनेटा अड्डे के नजदीक दिल्ली से एक युवक की बारात आई थी। बारात में दूल्हे की कार के आगे थार चल रही थी, जिसमें दूल्हे के दोस्त सवार थे। जैसे ही थार संभल अड्डे पर पहुंची तो युवकों ने थार की छत पर खड़े होकर बीच सड़क पर 100 और 500 रुपये के नोट उड़ाने शुरू कर दिए। नोट लूटने के लिए ई-रिक्शा चालक व आसपास खड़े ठेले, खोमचे वाले और राहगीरों के बीच होड़ मच गई। करीब 15 मिनट तक दूल्हे के दोस्तों ने बीच सड़क पर जमकर धमाल मचाया, जिसके चलते जाम लग गया। इस दौरान किसी ने पूरे मामले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि थार का चालान कर दिया है। नोट बरसाने वाले युवकों की शिनाख्त की जा रही है। आरोपी युवकों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दूल्हे के दोस्तों ने दस मिनट में उड़ा डाले एक लाख से अधिक रुपये हसनपुर। चर्चा है कि दूल्हे के दोस्तों ने करीब दस मिनट के भीतर एक लाख रुपये से अधिक हवा में उड़ा डाले। जब दूल्हे के दोस्त पैसे उड़ा रहे थे तो जाम में फंसे वाहन जमकर हार्न बजा रहे थे लेकिन बारात में शामिल युवाओं ने किसी की कोई परवाह नहीं की। बताया जा रहा है कि एक एंबुलेंस भी जाम में फंसी थी जो जमकर सायरन बजा रही थी। अक्सर संभल चौराहे पर तैनात रहने वाले पुलिसकर्मी भी इस दौरान वहां मौजूद नहीं थे।