दूल्हे के दोस्तों ने बीच सड़क पर मचाया उत्पात, थार की छत से बरसाए 100-500 के नोट, लूटने की मची होड़

groom friends created ruckus middle road showering 100-500 rupee notes from roof Thar leading to competition loot them
दिल्ली से अमरोहा के हसनपुर आई बारात में दूल्हे के दोस्तों ने जमकर उत्पात मचाया। दूल्हे की गाड़ी के आगे चल रही थार की छत पर बैठकर दोस्तों ने बीच सड़क पर नोटों की बारिश कर दी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई।

Wed, 26 Nov 2025 03:42 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अमरोहा
यूपी में अक्सर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आते। अमरोहा के हसनपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक बारात कुछ युवाओं ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। दिल्ली से आई बारात के आगे दूल्हे के दोस्तों की थार चल रही थी। जैसे ही बारात गेस्ट हसनपुर पहुंची तो दूल्हे के दोस्तों ने बीच सड़क पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर थार की छत से दूल्हे के दोस्तों ने नोट उड़ाए। इसके बाद नोट लूटने वालों की होड़ गई, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो गया। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने थार का चालान कर दिया। थार सवार युवकों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम नगर के कनेटा अड्डे के नजदीक दिल्ली से एक युवक की बारात आई थी। बारात में दूल्हे की कार के आगे थार चल रही थी, जिसमें दूल्हे के दोस्त सवार थे। जैसे ही थार संभल अड्डे पर पहुंची तो युवकों ने थार की छत पर खड़े होकर बीच सड़क पर 100 और 500 रुपये के नोट उड़ाने शुरू कर दिए। नोट लूटने के लिए ई-रिक्शा चालक व आसपास खड़े ठेले, खोमचे वाले और राहगीरों के बीच होड़ मच गई। करीब 15 मिनट तक दूल्हे के दोस्तों ने बीच सड़क पर जमकर धमाल मचाया, जिसके चलते जाम लग गया। इस दौरान किसी ने पूरे मामले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि थार का चालान कर दिया है। नोट बरसाने वाले युवकों की शिनाख्त की जा रही है। आरोपी युवकों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दूल्हे के दोस्तों ने दस मिनट में उड़ा डाले एक लाख से अधिक रुपये

हसनपुर। चर्चा है कि दूल्हे के दोस्तों ने करीब दस मिनट के भीतर एक लाख रुपये से अधिक हवा में उड़ा डाले। जब दूल्हे के दोस्त पैसे उड़ा रहे थे तो जाम में फंसे वाहन जमकर हार्न बजा रहे थे लेकिन बारात में शामिल युवाओं ने किसी की कोई परवाह नहीं की। बताया जा रहा है कि एक एंबुलेंस भी जाम में फंसी थी जो जमकर सायरन बजा रही थी। अक्सर संभल चौराहे पर तैनात रहने वाले पुलिसकर्मी भी इस दौरान वहां मौजूद नहीं थे।

सनरूफ से दोस्तों का नजारा देख रहा था दूल्हा

हसनपुर। बारात में शामिल युवा थार में तेज आवाज में डीजे पर बज रहे फिल्मी गानों पर डांस कर रहे थे। कई युवा थार के पीछे व साइड में दौड़ते हुए चल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार के पीछे चल रही लग्जरी कार की सनरूफ से दूल्हा अपने साथियों के डांस का नजारा देख रहा था। दूल्हे की कार में एक युवती भी बैठी थी। दूल्हे की कार के पीछे भी बारात के कई वाहन शामिल थे।

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
