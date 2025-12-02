Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgroom friend beat up the bride family with a stick and belt at the wedding
दूल्हे के दोस्त ने शादी में मचाया तांडव, लाठी-बेल्ट से दुल्हन के घरवालों को पीटा

दूल्हे के दोस्त ने शादी में मचाया तांडव, लाठी-बेल्ट से दुल्हन के घरवालों को पीटा

संक्षेप:

उरई में शादी समारोह के बीच घुसकर की गई बर्बर मारपीट का वीडियो सामने आते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। रविवार देर रात हुई इस घटना में 12–15 हमलावर युवकों ने रिसोर्ट में घुसकर लाठी, डंडे, बेल्ट और यहां तक कि बर्तन रखने वाले टप से भी लोगों पर ताबड़तोड़ हमला बोला। 

Tue, 2 Dec 2025 04:44 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, उरई
share Share
Follow Us on

यूपी के उरई में दो दिन पहले रविवार देर रात को शादी समारोह में घुसकर युवकों द्वारा किए गए तांडव का वीडियो भी अब वायरल हो हो रहा है। जिसमें युवकों द्वारा की जा रही बर्बरता साफ दिखाई दे रही है कि वह वधू पक्ष के लोगों पर किस तरह से लाठी, डंडे, बेल्ट बरसा रहे जबकि वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग और महिलाएं उनके हाथ जोड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद हमलावर युवकों का तांडव थम नहीं रहा है। इस मामले में हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए वर वधु पक्ष के लोग मंगलवार दोपहर को पुलिस ऑफिस पहुंचे और अपर पुलिस अधीक्षक से हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायती पत्र दिया है जबकि इस संबंध में सोमवार को घायल वर पक्ष द्वारा हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी जा चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहर के मुहल्ला तुलसी नगर के रहने वाले अजय वर्मा के बेटे हर्ष वर्मा शादी की शहर की राठ रोड के विजय विक्रम रिसोर्ट से रविवार रात को हो रही थी। इस दौरान डीजे पर डांस को लेकर ही दूल्हे हर्ष के दोस्त सर्वेश पाल का दूल्हे की बुआ के लड़के से झगड़ा हो गया था। इसके बाद देखते ही देखते सर्वेश पाल के 12-15 साथियो ने गेस्ट हाउस में घुसकर जमकर बर्बरता की थी। इस दौरान जिसने भी बीच बचाव किया था उसको लाठी, डंडे, बेल्ट और बर्तन रखने वाले टप से पीटा गया था। जिसमें वर और वधू पक्ष दोनों तरफ के लोग घायल हुए थे। घटना के बाद हमलावर वहां से भाग निकले थे जबकि दहशत की वजह से बिना शादी की रस्मों को अदा किए ही वर और वधू पक्ष के लोग भी गेस्ट हाउस से निकल गए थे। इसके बाद सोमवार दोपहर को दुल्हन के घर में ही शादी की रस्मों को पूरा किया गया था।

मंगलवार को शादी वाले दिन का वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें लड़कों द्वारा की जा रही बर्बरता साफ दिखाई दे रही है कि उन्होंने किस तरह से शादी समारोह में घुसकर वहां लाठी, डंडे, बेल्ट और बर्तन रखने वाला टप लोगों पर बरसाया जबकि बुजुर्ग और महिलाएं उनके हाथ जोड़ते रहे पर हमलावर युवक किसी की ना माने।

ये भी पढ़ें:सेक्स से मना करने पर दारोगा ने फूंक दी ब्यूटी पॉर्लर संचालिका की स्कूटी,गिरफ्तार

इस घटना को लेकर मंगलवार दोपहर को दुल्हन के पिता कालीचरण निवासी अजनारी रोड के साथ वर पक्ष के लोग भी पुलिस ऑफिस पहुंचे और शादी समारोह में घुसकर बर्बरता करने वाले हमलावर युवकों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा को शिकायती पत्र दिया जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक ने उनको हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने का आश्वासन देकर शांत कराया जबकि इस संबंध में सोमवार को भी दूल्हा पक्ष की घायल रेखा वर्मा की तरफ से कोतवाली में तहरीर दी जा चुकी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Orai Jalaun News Uttar Pradesh Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |