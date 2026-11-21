अलीगढ़ के इगलास से बेटे की बरात लेकर गांठौली पहुंचे 62 वर्षीय ओमप्रकाश की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका शव जनवासे के पास खेत में मिला। बेटे की तहरीर पर बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

गोवर्धन (मथुरा), हिन्दुस्तान संवाद: अलीगढ़ के इगलास से गांव गांठौली में बेटे की बरात लेकर आए पिता की जनवासे के समीप धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे की तहरीर पर बहनोई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। गमगीन माहौल में शादी की रस्में पूरी की गईं।

शुक्रवार को गांव बसई-बसगोई, इगलास, अलीगढ़ निवासी ओमप्रकाश (62) अपने बेटे अरविंद की बरात लेकर गांव गांठौली निवासी संतोष के यहां आए थे। गांव के समीप सब्जी मंडी के पीछे शादी समारोह स्थल था। इसके पास ही खेत किनारे जनवासा बनाया गया था। बरात चढ़ने के बाद दरवाजे पर पहुंची तो बरातियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बराती दावत खा रहे थे, तभी सूचना मिली कि दूल्हे के पिता ओमप्रकाश जनमासे से थोड़ी दूर खेत में मृत पड़े हैं। धारदार हथियार से उनका गला रेता गया था। घटना की जानकारी होते ही वर-वधू पक्ष में चीख-पुकार मच गई।

बहनोई ने दी थी खून बहाने की धमकी

सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक विनय मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। रात में ही एसएसपी श्लोक कुमार और एसपी देहात आलोक राज नारायण ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गांव खेराबाद, अलीगढ़ निवासी बहनोई सुखवीर से ओमप्रकाश का पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी कारण उसे शादी में आमंत्रित नहीं किया गया था। आरोप है कि ओमप्रकाश के नाराज दामाद ने धमकी दी थी कि शादी वाले दिन घर में खून बहेगा। परिजनों ने उसी पर हत्या का आरोप लगाया है।