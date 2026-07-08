पिता की बेइज्जती पर दूल्हे ने निकाली तलवार, गार्डन में घुसकर दुल्हन पक्ष को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
अलीगढ़ में एक शादी समारोह में पिता की बेइज्जती की खबर सुनते ही एक दूल्हा आपे से बाहर हो गया। बग्घी पर सवार दूल्हे ने तुरंत तलवार निकाली और सेहरे को सड़क पर फेंकते हुए गार्डन में घुस गया। दूल्हे ने दुल्हन पक्ष को देखते ही उन पर हमला बोल दिया।
Dulha-Dulhan News: यूपी के अलीगढ़ में आयोजित शादी समारोह में उस समय बवाल हो गया जब दूल्हा पिता की बेइज्जती की खबर सुनते ही भड़क गया। दूल्हे ने तुरंत तलवार निकाली और बग्घी से उतरकर गार्डन में घुस गया। दूल्हे ने दुल्हन पक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। दूल्हे का गुस्सा देखकर बारातियों में भी भदगड़ मच गई। इस घटनाक्रम में दुल्हन के भाई समेत दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।
छर्रा थानाक्षेत्र के रायपुर खास (थाना पालीमुकीमपुर) निवासी जयवीर पुत्र मुकुट सिंह का विवाह छर्रा के संजय नगर निवासी युवती से तय हुआ था। सोमवार को शादी होनी थी। शाम करीब आठ बजे जयवीर बरात लेकर छर्रा के एमआर गार्डन पहुंच गया। घराती और बराती खाना खाने में व्यस्त थे। बरात चढ़ते हुए धूमधाम से गार्डन के दरवाजे तक पहुंच गई। इसी बीच किसी ने दूल्हे जयवीर से यह कह दिया कि शादी में तुम्हारे पिता की बेइजती हो गई। उनके साथ दुल्हन पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी है। यह सुनते ही दूल्हा आपे से बाहर हो गया। बग्गी से उतकर सेहरा सड़क पर फेंक दिया। हाथ में लगी तलवार को लेकर वह गार्डन में घुस गया। तलवार भांजनी शुरू कर दी। यह देख समारोह में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई।
पुलिस के पहुंचने से पहले दूल्हा फरार
लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, मगर हाथ में तलवार देख सब पीछे हट गए। उसने दुल्हन पक्ष के लोगों को गार्डन में दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। उस समय दुल्हन पार्लर गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी दूल्हा मौके से फरार हो गया। खुद को घिरता देख एक-एक कर बराती भी घिसक गए। मारपीट में दुल्हन का भाई मनवीर समेत दो लोग घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं छर्रा थाना प्रभारी अंकित सिंह का कहना है कि शादी समारोह में दूल्हा व दुल्हन पक्ष में विवाद हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
सात दिन पहले हुई शादी, लड़की भगाने में फंसा दूल्हा
वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद में मौसी के लड़के की हरकत एक युवक को भारी पड़ गई। 27 जून को युवक की शादी में आया मौसी का बेटा गांव की एक युवती को बहला-फुसला कर ले गया। इस मामले में सात दिन पहले ही शादी कर दुल्हन लेकर आए युवक के खिलाफ भी युवती को बहला-फुसला कर ले जाने की साजिश रचने में मुकदमा कायम हो गया है। शादी के बाद की रस्मों को निबटाने में जुटा परिवार अब कानूनी दांव-पेंच में उलझा है। मामला थाना जसराना के एक गांव का है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।