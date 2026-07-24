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शादी के बाद सुहागरात पर चूड़ियां तोड़कर रोने लगी दुल्हन, ससुराल में मचा कोहराम

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
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यूपी के बदायूं में शादी के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची। सुहागरात के पहले ही दिन सांप ने दूल्हे को डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूल्हे की मौत की खबर से दुल्हन की मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। परिवार में कोहराम मचा है। 

Dulha-dulhan
सुहागरात पर दूल्हे को सांप ने डंसा

Dulha-Dulhan News: यूपी के बदायूं में शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन की दुनिया उजड़ गई। शादी की पहली रात पर ही दुल्हन चूड़ियां तोड़कर रोने लगी। कुछ समय पहले ही जहां शादी की खुशियां थीं वहां अब कोहराम मच चुका था। दरअसल दुल्हन की विदाई के बाद घर लौटा दूल्हा अपनी सुहागरात की तैयारी कर रहा था। बेडरूम में वह सोने गया तो उसे किसी जहरीले सांप ने डंस लिया। घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो वह दूल्हे को लेकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिजन मौत मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने पोस्टमार्टम कराने के बजाय युवक को झाड़-फूंक कराने के लिए सपेरों के पास पहुंचा दिया। घटना से नवविवाहिता समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

मामला उघैती थाना क्षेत्र के गांव रियोनाई का है। गांव निवासी बबलू मौर्य की बारात बुधवार को गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव कादराबाद के निकट लौहरपुरा गई थी। गुरुवार दोपहर दुल्हन रश्मि की विदाई के बाद बारात गांव लौटी। पूरे दिन नई बहू के स्वागत की रस्में और खुशियां मनाई जाती रहीं। रात में परंपरा के अनुसार नवदंपति को कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सुलाया गया। परिजनों के अनुसार रात के दौरान किसी समय जहरीले सांप ने सो रहे बबलू की गर्दन पर डस लिया। सुबह जब उसकी हालत बिगड़ी तो परिजन उसे तत्काल सहसवान के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने सर्पदंश की पुष्टि करते हुए उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

शव को तांत्रिकों के पास ले गए परिजन

मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टर ने परीक्षण के बाद बबलू को मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजन डॉक्टरों के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हुए और उन्हें उम्मीद थी कि झाड़-फूंक से उसकी जान बच सकती है। इसी विश्वास के चलते वे पोस्टमार्टम कराए बिना उसे सपेरों और तांत्रिकों के पास लेकर चले गए। देर शाम तक परिजन उसकी सांस लौटने की आस लगाए झाड़-फूंक कराते रहे। घटना के बाद नवविवाहिता रश्मि गहरे सदमे में है, जबकि पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव में भी इस घटना के बाद शोक का माहौल बना हुआ है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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