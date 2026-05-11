रिसेप्शन की रात दूल्हे की मौत, दूसरे ही दिन उजड़ गई दुल्हन की दुनिया; शादी वाले घर में मातम
यूपी में एक सड़क हादसे से शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन की दुनिया उजड़ गई। दूल्हे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के ग्राम मैनहवा में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब रिसेप्शन के दिन सड़क हादसे में नवविवाहित युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
ग्राम मैनहवा निवासी सहज राम यादव ने बताया कि उनके पुत्र प्रमोद कुमार यादव (28) की शादी 8 मई को सिद्धार्थनगर जिले के बरदहा नानकार निवासी कुसुम यादव के साथ हुई थी। शनिवार को बारात वापस लौटी थी और रविवार को घर में बहू भोज का कार्यक्रम चल रहा था। परिवार और रिश्तेदार खुशी के माहौल में शामिल थे।
बताया गया कि रविवार रात करीब आठ बजे प्रमोद कुमार यादव किसी काम से मोटरसाइकिल से सेमरी चौराहा जा रहे थे। इसी दौरान नवीनगर गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बलरामपुर ले गए। वहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान प्रमोद की मौत हो गई। प्रमोद की मौत की खबर मिलते ही बहू भोज का माहौल मातम में बदल गया। दुल्हन की दुनिया उजड़ गई। दुल्हन के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। रोते-रोते बार-बार बेशुध हो जा रही थी। वहीं दूल्हे के पूर परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़े थे।
पुलिस कर रही मामले की जांच
थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिली है। युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है तथा मामले की छानबीन की जा रही है।
डिवाडर से टकराई बाइक, पीछे बैठी महिला गिरी, हुई मौत, दो घायल
चहीं अंबेडकरनगर में कोतवाली टांडा क्षेत्र से ग्राम हसनपुर सुंथर के मौजा खलंगवा एनएच 233 पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राली को देखकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए । सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा अपने निजी वाहन से घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जहां चिकित्सक ने महिला को मृतक घोषित कर दिया शेष दोनों घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बाद 45 मिनट तक एंबुलेंस ना पहुंचने पर ग्रामीण द्वारा रोष व्यक्त किया गया ।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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