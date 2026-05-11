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रिसेप्शन की रात दूल्हे की मौत, दूसरे ही दिन उजड़ गई दुल्हन की दुनिया; शादी वाले घर में मातम

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में एक सड़क हादसे से शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन की दुनिया उजड़ गई। दूल्हे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

रिसेप्शन की रात दूल्हे की मौत, दूसरे ही दिन उजड़ गई दुल्हन की दुनिया; शादी वाले घर में मातम

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के ग्राम मैनहवा में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब रिसेप्शन के दिन सड़क हादसे में नवविवाहित युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

ग्राम मैनहवा निवासी सहज राम यादव ने बताया कि उनके पुत्र प्रमोद कुमार यादव (28) की शादी 8 मई को सिद्धार्थनगर जिले के बरदहा नानकार निवासी कुसुम यादव के साथ हुई थी। शनिवार को बारात वापस लौटी थी और रविवार को घर में बहू भोज का कार्यक्रम चल रहा था। परिवार और रिश्तेदार खुशी के माहौल में शामिल थे।

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बताया गया कि रविवार रात करीब आठ बजे प्रमोद कुमार यादव किसी काम से मोटरसाइकिल से सेमरी चौराहा जा रहे थे। इसी दौरान नवीनगर गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बलरामपुर ले गए। वहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान प्रमोद की मौत हो गई। प्रमोद की मौत की खबर मिलते ही बहू भोज का माहौल मातम में बदल गया। दुल्हन की दुनिया उजड़ गई। दुल्हन के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। रोते-रोते बार-बार बेशुध हो जा रही थी। वहीं दूल्हे के पूर परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़े थे।

पुलिस कर रही मामले की जांच

थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिली है। युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है तथा मामले की छानबीन की जा रही है।

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डिवाडर से टकराई बाइक, पीछे बैठी महिला गिरी, हुई मौत, दो घायल

चहीं अंबेडकरनगर में कोतवाली टांडा क्षेत्र से ग्राम हसनपुर सुंथर के मौजा खलंगवा एनएच 233 पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राली को देखकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए । सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा अपने निजी वाहन से घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जहां चिकित्सक ने महिला को मृतक घोषित कर दिया शेष दोनों घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बाद 45 मिनट तक एंबुलेंस ना पहुंचने पर ग्रामीण द्वारा रोष व्यक्त किया गया ।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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