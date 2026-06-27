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वरमाला के बाद टूट गई शादी, फेरे से पहले दुल्हन ने लौटा दी बारात, लड़की को नहीं चाहिए दुबला लड़का

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, औरैया
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यूपी के औरैया में वरमाला के बाद दुल्हन ने दूल्हे को दुबला बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। देर रात तक दोनों पक्षों के बीच पंचायत और समझौते के प्रयास चलते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।

वरमाला के बाद टूट गई शादी, फेरे से पहले दुल्हन ने लौटा दी बारात, लड़की को नहीं चाहिए दुबला लड़का

UP News: यूपी के औरैया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है। वरमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन ने दूल्हे को दुबला बताते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। उसके फैसले से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। दोनों पक्षों के बीच देर रात तक समझौते की कोशिशें और पंचायत होती रही, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।

पुलिस के अनुसार, इटावा से बारात अछल्दा क्षेत्र के एक गांव में आई थी। बारात का स्वागत धूमधाम से हुआ और द्वारचार समेत सभी प्रारंभिक रस्में संपन्न हुईं। इसके बाद दूल्हा-दुल्हन ने मंच पर एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। इसी दौरान दुल्हन के भाई ने मजाक में दूल्हे के गाल पर चिकोटी काट दी। इस बात पर दूल्हा नाराज हो गया और उसने उसे डांट दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो मारपीट तक पहुंच गई। विवाद के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया।

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इसी बीच दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि दूल्हा बहुत दुबला-पतला है और वह उसके साथ ससुराल नहीं जाएगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत और पंचायत चली, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके। थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्थिति को सामान्य करा दिया गया। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

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जयमाल के बाद दुल्हन फरार, बिना शादी लौट गई बारात

उधर, बस्ती के रूधौली थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब वरमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, जिसके चलते शादी नहीं हो सकी और बारात बिना शादी के वापस लौट गई।

बताया गया कि गुरुवार रात बारात धूमधाम से गांव पहुंची थी। बारातियों का स्वागत-सत्कार किया गया और द्वारपूजा के बाद वयमाल की रस्म भी संपन्न हुई। दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और दोनों पक्षों ने फोटो भी खिंचवाए। इसके बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई, जबकि बाराती भोजन करने लगे और विवाह की अगली रस्मों की तैयारी शुरू हो गई।

कुछ देर बाद जब परिजन दुल्हन को मंडप में लाने पहुंचे तो वह कमरे में नहीं मिली। परिवार के लोगों ने घर और आसपास काफी तलाश की। इसी दौरान पता चला कि दुल्हन छत के रास्ते कहीं चली गई है। उसके गायब होने की जानकारी मिलते ही दोनों पक्षों में अफरा-तफरी मच गई।

दुल्हन के पिता ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी। बाद में दोनों पक्ष रूधौली थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी। दुल्हन के नहीं मिलने पर विवाह की रस्में रद्द कर दी गईं और बारात बिना शादी के वापस लौट गई।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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