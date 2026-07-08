दूल्हे ने दहेज में मांगी बुलेट, इनकार पर कपड़े उतारकर हंगामा, बिना दुल्हन लौटी बारात

यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज में बुलेट नहीं मिलने पर दूल्हे ने कपड़े उतारकर हंगामा किया। दूल्हे के पिता पर तमंचे से फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। दूल्हे की हरकतों से नाराज दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया और बारात बैरंग लौट गई।

यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में दहेज में बुलेट बाइक न देने पर जबरदस्त हंगामा हो गया। दूल्हे ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दीं। अपने कपड़े उतार कर बनियान और अंडरवियर में ही हंगामा करने लगा। इसका वीडियो भी कुछ लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ देर में यह वायरल भी हो गया। दुल्हन पक्ष ने इसे लेकर शिकायत की तो दूल्हे के पिता ने भी तमंचे से फायरिंग कर दी। दूल्हे और उसके परिवार की हरकतों से दुल्हन इतनी नाराज हुई कि उसने शादी से ही इनकार कर दिया और बारात बैरंग ही लौट गई।

डूंगर गांव निवासी मांगेराम का बेटा शिवम सोमवार सुबह करीब 11 बजे बारात लेकर टांडा माजरा पहुंचा था। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हा शराब के नशे में था। दहेज में बुलेट मांगने लगा। इनकार पर उसने विवाह स्थल पर ही शर्ट और पेंट उतार दिए और बनियान और अंडरवियर में हंगामा शुरू कर दिया। दूल्हे को इस तरह हंगामा करते देख लोगों में खलबली मच गई।

तमंचा से धमकी, दूल्हे के पिता ने की फायरिंग लड़की के पिता ने बताया कि बेटी की शादी की तैयारियों में करीब सात लाख रुपये खर्च किए थे। बावजूद इसके दूल्हा पक्ष दहेज की मांग पर अड़ा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर दूल्हा पक्ष के एक युवक ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। दूल्हे के पिता ने फायरिंग कर दी। किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला।

दूल्हे का मेडिकल, नशे में होने की पुष्टि पुलिस दूल्हे को रात करीब 10 बजे सीएचसी ले गई, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटना के बाद लड़की पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। इससे बारात बिना दुल्हन ही लौट गई। सीओ गजेंद्रपाल सिंह ने दूल्हे के नशे में होने की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने फायरिंग की घटना से इनकार किया। उनका कहना है कि लड़की पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी।