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दूल्हे ने दहेज में मांगी बुलेट, इनकार पर कपड़े उतारकर हंगामा, बिना दुल्हन लौटी बारात

By Yogesh Yadav
मुजफ्फरनगर/बुढ़ाना, हिटी
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यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज में बुलेट नहीं मिलने पर दूल्हे ने कपड़े उतारकर हंगामा किया। दूल्हे के पिता पर तमंचे से फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। दूल्हे की हरकतों से नाराज दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया और बारात बैरंग लौट गई।

दूल्हे ने दहेज में मांगी बुलेट, इनकार पर कपड़े उतारकर हंगामा, बिना दुल्हन लौटी बारात

यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में दहेज में बुलेट बाइक न देने पर जबरदस्त हंगामा हो गया। दूल्हे ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दीं। अपने कपड़े उतार कर बनियान और अंडरवियर में ही हंगामा करने लगा। इसका वीडियो भी कुछ लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ देर में यह वायरल भी हो गया। दुल्हन पक्ष ने इसे लेकर शिकायत की तो दूल्हे के पिता ने भी तमंचे से फायरिंग कर दी। दूल्हे और उसके परिवार की हरकतों से दुल्हन इतनी नाराज हुई कि उसने शादी से ही इनकार कर दिया और बारात बैरंग ही लौट गई।

डूंगर गांव निवासी मांगेराम का बेटा शिवम सोमवार सुबह करीब 11 बजे बारात लेकर टांडा माजरा पहुंचा था। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हा शराब के नशे में था। दहेज में बुलेट मांगने लगा। इनकार पर उसने विवाह स्थल पर ही शर्ट और पेंट उतार दिए और बनियान और अंडरवियर में हंगामा शुरू कर दिया। दूल्हे को इस तरह हंगामा करते देख लोगों में खलबली मच गई।

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तमंचा से धमकी, दूल्हे के पिता ने की फायरिंग

लड़की के पिता ने बताया कि बेटी की शादी की तैयारियों में करीब सात लाख रुपये खर्च किए थे। बावजूद इसके दूल्हा पक्ष दहेज की मांग पर अड़ा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर दूल्हा पक्ष के एक युवक ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। दूल्हे के पिता ने फायरिंग कर दी। किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला।

दूल्हे का मेडिकल, नशे में होने की पुष्टि

पुलिस दूल्हे को रात करीब 10 बजे सीएचसी ले गई, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटना के बाद लड़की पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। इससे बारात बिना दुल्हन ही लौट गई। सीओ गजेंद्रपाल सिंह ने दूल्हे के नशे में होने की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने फायरिंग की घटना से इनकार किया। उनका कहना है कि लड़की पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी।

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दुल्हन के पिता ने पुलिस को दी तहरीर

दुल्हन के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि बारात सुबह करीब 11 बजे गांव में पहुंच गई थी। जब वह बारात को लेने पहुंचे तो दूल्हे के पिता मांगेराम ने बुलेट बाइक की मांग कर दी। दुल्हन के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है। उन्होंने सात लाख रुपये कर्ज लेकर शादी में खर्च किए हैं। तब मांगेराम और उसके रिश्तेदारों ने दुल्हन के पिता को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। दुल्हन के घर पर घुड़चढ़ी शाम सात बजे पहुंची, तब भी दूल्हे ने अत्याधिक शराब का सेवन कर रखा था। उसने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी शिकायत दूल्हे के पिता से की तो उन्होंने तमंचे से फायर झोंक दिया।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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