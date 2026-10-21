शादी समारोह में दूल्हे के भाई की सुआ घोंपकर हत्या, ई-रिक्शा हटाने को लेकर हुई थी कहासुनी

बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान बैंक्वेट हॉल के बाहर हुए विवाद में दूल्हे के चचेरे भाई की बर्फ तोड़ने वाले सुए से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।

यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक शादी समारोह के दौरान बैंक्वेट हॉल के बाहर हुए विवाद में दूल्हे के चचेरे भाई की बर्फ तोड़ने वाले सुए से गोदकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात के बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सूचना पर एएसपी सिटी और सीओ सिटी ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

ये घटना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव बकली का है। जहां मंगलवार देर शाम गांव मखवाड़ा से बारात आई थी। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में वरमाला की रस्म चल रही थी। इसी दौरान हीरा बैंक्वेट हॉल के सामने कुछ लोग ई-रिक्शा में बैठकर शराब पी रहे थे। रिक्शा हटाने को कहने पर कहासुनी बढ़ गई। बताया जा रहा है कि रिक्शा चालक रवि और उसके साथियों ने दूल्हे के 32 वर्षीय चचेरे भाई अश्विनी पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की हत्या से शादी समारोह में सनसनी फैल गई। उधर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सूचना पर मिलने पर एएसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह और सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। इस घटना का एक 48 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें कुछ लोग आरोपी को पकड़े हुए हैं, उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जिसे सुआ से हमला हुआ वह सुआ भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ लोग पुलिस बुलाने की बात भी कर रहे हैं।

फाइनेंस कंपनी में काम करता था अश्विनी अशोकक कुमार का बेटा अश्वनी मखवाड़ा गांव का रहने वाला था, वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। उसके पिता आईटीबीपी में दारोगा हैं और वर्तमान में बंगाल में तैनात हैं।