एचटी लाइन से टकराई बारात रथ की रोड लाइट, करंट लगने से युवक की मौत; दूल्हे ने बग्गी से कूदकर बचाई जान

गोरखपुर में रविवार देर रात बारात में बड़ा हादसा हो गया। सड़क के ऊपर से गुजर रही झुकी हुई हाईटेंशन लाइन से दूल्हे की बग्गी की रोड लाइट टकरा गई।करंट लगने से 19 साल के सचिन की मौत हो गई, जबकि दूल्हा और तीन अन्य लोग घायल हो गए।

Mon, 1 Dec 2025 10:43 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के हरैया टोला कुड़ियहवा में रविवार की देर रात बारात में बड़ा हादसा हो गया। सड़क के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन और एलटी लाइन नीचे झुकी होने के कारण दूल्हे की बग्गी के साथ चल रही रोड लाइट की छतरी उससे टकरा गई। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। दूल्हे ने भी रथ से कूद कर अपनी जान बचाई।

जानकारी के अनुसार, चौरीचौरा थाना क्षेत्र के भाऊपुर के रहने वाले राममिलन निषाद के बेटे राहुल चंद निषाद की बारात कमलेश निषाद के घर आई थी। देर रात बारात रोड लाइट व बग्गी के साथ द्वारपूजा के लिए आगे बढ़ रही थी। गांव के चौराहे से बाहर निकलते ही रास्ते में नीचे लटके 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन और एलटी तार से रोड लाइट की छतरी सट गई। इस दौरान रोड लाइट पकड़े 19 साल के सचिन बुरी तरह झुलस गया। वहीं बग्गी पर बैठा दूल्हा और तीन अन्य लोग करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गए।

हड़कंप मचने पर ग्रामीण दौड़े और दूल्हे को सुरक्षित घर ले आए। गंभीर रूप से झुलसे सचिन को ग्रामीण पहले पीएचसी ब्रह्मपुर ले गए, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इसके बाद उसे सीएचसी चौरीचौरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नई बाजार चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है।

ग्रामीणों के प्रयास से सिर्फ सिंदूरदान की रस्म हुई

हादसे से सदमे में आए बाराती बिना शादी किए वापस जाने लगे। बाद में दोनों पक्षों और ग्रामीणों के प्रयास से दूल्हा-दुल्हन की सिंदूरदान की रस्म कराई गई, जिसके बाद बारात तत्काल लौट गई। मृतक सचिन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
