एचटी लाइन से टकराई बारात रथ की रोड लाइट, करंट लगने से युवक की मौत; दूल्हे ने बग्गी से कूदकर बचाई जान

संक्षेप: गोरखपुर में रविवार देर रात बारात में बड़ा हादसा हो गया। सड़क के ऊपर से गुजर रही झुकी हुई हाईटेंशन लाइन से दूल्हे की बग्गी की रोड लाइट टकरा गई।करंट लगने से 19 साल के सचिन की मौत हो गई, जबकि दूल्हा और तीन अन्य लोग घायल हो गए।

यूपी के गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के हरैया टोला कुड़ियहवा में रविवार की देर रात बारात में बड़ा हादसा हो गया। सड़क के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन और एलटी लाइन नीचे झुकी होने के कारण दूल्हे की बग्गी के साथ चल रही रोड लाइट की छतरी उससे टकरा गई। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। दूल्हे ने भी रथ से कूद कर अपनी जान बचाई।

जानकारी के अनुसार, चौरीचौरा थाना क्षेत्र के भाऊपुर के रहने वाले राममिलन निषाद के बेटे राहुल चंद निषाद की बारात कमलेश निषाद के घर आई थी। देर रात बारात रोड लाइट व बग्गी के साथ द्वारपूजा के लिए आगे बढ़ रही थी। गांव के चौराहे से बाहर निकलते ही रास्ते में नीचे लटके 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन और एलटी तार से रोड लाइट की छतरी सट गई। इस दौरान रोड लाइट पकड़े 19 साल के सचिन बुरी तरह झुलस गया। वहीं बग्गी पर बैठा दूल्हा और तीन अन्य लोग करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गए।

हड़कंप मचने पर ग्रामीण दौड़े और दूल्हे को सुरक्षित घर ले आए। गंभीर रूप से झुलसे सचिन को ग्रामीण पहले पीएचसी ब्रह्मपुर ले गए, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इसके बाद उसे सीएचसी चौरीचौरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नई बाजार चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है।