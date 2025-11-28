शादी में दूल्हे के बहनोई ने किया विवाद, डीजे संचालक के पिता की गोली मारकर हत्या

संक्षेप: हरदोई जिले में एक बारात में कथित तौर पर डीजे बंद होने को लेकर विवाद बढ़ने पर दूल्हे के बहनोई ने डीजे संचालक के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

यूपी के हरदोई जिले में एक बारात में कथित तौर पर डीजे बंद होने को लेकर विवाद बढ़ने पर दूल्हे के बहनोई ने डीजे संचालक के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव निवासी टीकाराम की पुत्री का विवाह लखनऊ जनपद के जेहटा के रहने वाले विकास के साथ तय हुआ था और बृहस्पतिवार की रात में यहां बारात पहुंची। इसी बारात में अतरौली थाना क्षेत्र के बरगदी निवासी अमित का डीजे लगा हुआ था। देर रात 12 बजे के आसपास अमित ने अपना फ्लोर डीजे बंद कर दिया। डीजे बंद होने के बाद दूल्हे के बहनोई आकाश गौतम और उसके बड़े भाई अखिलेश गौतम ने आकर डीजे बजाने के लिए कहा। अमित ने जब रात में डीजे बजाने से मना कर दिया तो यह लोग उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए झगड़ा करने लगे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार झगड़ा बढ़ता देख अमित ने अपने पिता पुत्तीलाल व बड़े भाई आशीष को बुला लिया। जब यह दोनों लोग आए और इन लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास करने लगे तो एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। सूत्रों ने बताया कि विवाद में आकाश गौतम ने अपने भाई अखिलेश के कहने पर कमर से असलहा निकाला और गाली गलौज करते हुए पुत्तीलाल के ऊपर गोली चला दी। गोली लगने से पुत्तीलाल घायल होकर जमीन पर गिर गया और अखिलेश तथा आकाश दोनों मौके से भाग निकले। शादी वाले घर में हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। हालांकि पुत्तीलाल को उठाकर सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र (सीएचसी) ले जाया गया जहां से लखनऊ भी ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बाराती अपने घरों को चले गए। इस मामले की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक कुमार मीणा, मातहत अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।