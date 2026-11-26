सहारनपुर में तहेरे भाई की शादी में डीजे पर नाचते समय सेना के क्लर्क दुष्यंत कुमार (32) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 14 साल से सेना में तैनात दुष्यंत माता-पिता की इकलौती संतान थे। उनकी मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और परिवार में कोहराम मच गया।

नागल,संवाददाता: सहारनपुर में तहेरे भाई की शादी में नाच रहे एक फौजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फौजी की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। घर के अकेले चिराग की मौत से माता पिता पर गमों का पहाड़ टूट पडा तथा गांव में हर कोई गमगीन है। मृतक के चाचा ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने मृतक सैनिक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा है। पनियाली कासिमपुर निवासी करीब 32 वर्षीय दुष्यंत कुमार पुत्र आजाद वीर भारतीय सेना में क्लर्क के पद पर तैनात था। वह 5 नवंबर को छुट्टी लेकर अपने चाचा सेवानिवृत्त सैनिक रणपाल के पुत्र देवकरण की शादी में शामिल होने आया था। मंगलवार रात कस्बे के एक बैंकट हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था।

हार्ट अटैक से दूल्हे के भाई की मौत रात करीब 2:30 बजे घुडचढी के दौरान वह डीजे की धुन पर नाचते समय अचानक गिर गया। परिजन उसे सीएचसी ले गए जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घर का था अकेला चिराग: दुष्यंत कुमार आजाद वीर की अकेली संतान था। जिसे पति पत्नी दोनों ने लाड प्यार से पढ़ा लिखा कर सेना में भर्ती कराया। करीब 5 वर्ष पहले दुष्यंत की शादी हुई थी। दुष्यंत के चले जाने से बूढ़े माता-पिता व पत्नी पर गमों का पहाड़ टूटा पड़ा।