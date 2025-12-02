दूल्हे ने तीसरे दिन ही तोड़ दी शादी, दुल्हन की शिकायत पर ऐक्शन आई पुलिस, फिर..
दूल्हे ने तीसरे दिन ही शादी तोड़ दी। दूल्हे की इस करतूत से दुखी दुल्हन ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आई। पुलिस ने दुल्हन की शिकायत पर दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक का मामला दर्ज किया है।
यूपी के सुलतानपुर निवासी दूल्हे ने निकाह के तीसरे दिन ही शादी तोड़ दी। दूल्हे की दुल्हन को तीन तलाक बोलकर विवाह विच्छेद कर दिया। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने दुल्हन की शिकायत पर दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक का मामला दर्ज किया है। भिवंडी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
भिवंडी पुलिस ने मंगलवार बताया कि 25 वर्षीय पीड़ित महिला ठाणे जिले की रहने वाली है। शिकायत के अनुसार, 19 अक्तूबर 2025 को मोहम्मद राशिद से उसकी शादी हुई। शादी और सुल्तानपुर जिले में उसके गांव नन्हुई जाने के तुरंत बाद उसे ससुराल वालों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ससुराल वाले शादी में मिले उपहारों से संतुष्ट नहीं थे और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे।
महिला के अनुसार, उसके परिवार ने उसे सोने की एक अंगूठी, घड़ी और घरेलू सामान दिया था। इनमें अलमारी, बेड, सोफा सेट, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन और मिक्सर शामिल था, लेकिन ससुराल वाले इन चीजों से खुश नहीं थे। महिला ने आरोप लगाया कि अंतत: उसके पति ने 21 अक्टूबर को प्रतिबंधित 'तीन तलाक' बोलकर उससे शादी तोड़ दी और उसके साथ मारपीट भी की।
महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के पति, उसके माता-पिता और दो बहनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत रिपोर्ट दर्ज की। इसके अलावा दहेज निवारण अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया, जो तीन तलाक को अपराध बनाता है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।