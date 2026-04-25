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बारात जाने से चंद घंटे पहले दूल्हे का पेड़ पर लटका मिला शव, खुशियां मातम में बदलीं

Apr 25, 2026 11:05 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बरेली में  शादी वाले दिन बारात निकलने से पहले दूल्हे का शव बाग में पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना पर शादी वाले घर में चीखपुकार और मातम छा गया।

बारात जाने से चंद घंटे पहले दूल्हे का पेड़ पर लटका मिला शव, खुशियां मातम में बदलीं

उत्तर प्रदेश के बरेली में शादी वाले दिन दूल्हे का शव बाग में पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना पर शादी वाले घर में चीखपुकार और मातम छा गया। शुक्रवार को युवक का तिलक समारोह हुआ था, इसके बाद वह बिना बताए घर से निकल गया था। सुबह लोगों ने पेड़ से शव लटका देख परिजन को सूचना दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कराए। परिजन ने किसी रंजिश से इनकार किया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

शाही के मोहल्ला सुभाषनगर में रहने वाले रामदास मौर्य के 24 वर्षीय बेटे देवेंद्र का शव शनिवार सुबह करीब छह बजे साप्ताहिक बाजार के बाग में आम के पेड़ से लटका मिला। लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। देवेंद्र के घुटने जमीन पर टिके थे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराए। परिजनों ने बताया कि देवेंद्र का शुक्रवार शाम तिलक समारोह हुआ था। शनिवार शाम बारात रिठौरा क्षेत्र के गांव में जानी थी। एक रिश्तेदार ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे डीजे पर डांस करने के दौरान एक व्यक्ति से देवेंद्र का विवाद हुआ था। देवेंद्र कब घर से निकला या किसी के बुलाने पर गया था उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जिस समय शव मिलने की सूचना मिली उस वक्त घर में महिलाएं खुशियां मना रही थीं। खबर मिलते ही खुशियां मातम में बदल गईं। मृतक दो भाइयों में छोटा था। जिस जगह शव मिला वहां से 30 मीटर की दूरी पर देवेंद्र की परचून की दुकान है। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्म हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी।

डीजे पर विवाद के बाद हो गया था लापता

घटनास्थल पर मिले हालात हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। पिता रामदास मौर्य भी हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। पिता ने बताया कि देवेंद्र शादी से बहुत खुश था। देर रात तक उसने डीजे पर डांस किया था। इस दौरान कस्बे के ही एक व्यक्ति से उसका विवाद हो गया था। इसके बाद रात करीब दो बजे उसका कहीं पता नहीं चला। सुबह छह बजे लोगों ने बाग में शव लटका देख परिजन को सूचना दी।

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गले में कसी रस्सी भी हत्या की ओर कर रही इशारा

देवेंद्र के गले में जिस रस्सी का फंदा बना मिला वह रस्सी पुरानी है। देवेंद्र के पिता रामदास ने यह रस्सी उनके घर की होने से इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर देवेंद्र ने आत्महत्या की है तो वह रस्सी घर से नहीं ले गया तो कहां से लाया और वह भी रात के दो बजे। वहीं जहां शव लटका मिला तो उसके घुटने भी जमीन से टिके हुए थे। ऐसे में परिजन ने आशंका जताई है कि किसी ने देवेंद्र की हत्या करने के बाद शव पेड़ से लटकाया है और रस्सी भी हत्यारा अपने साथ लाया था। हालांकि देवेंद्र के शरीर पर चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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