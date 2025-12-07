Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGroom arrested after wedding stolen jewellery worth 40 lakh before the wedding rituals
शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हा गिरफ्तार, फेरों से पहले 40 लाख के उड़ाए थे जेवर

शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हा गिरफ्तार, फेरों से पहले 40 लाख के उड़ाए थे जेवर

संक्षेप:

इटावा में पुलिस ने एक दूल्हे को शादी के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, दूल्हे ने अपनी शादी से पहले शिक्षक के घर से 40 लाख रुपये के बेशकीमती जेवरात चुराए थे।

Dec 07, 2025 05:19 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इटावा
share Share
Follow Us on

यूपी के इटावा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने एक दूल्हे को शादी के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, दूल्हे ने अपनी शादी से पहले शिक्षक के घर से 40 लाख रुपये के बेशकीमती जेवरात चुराए थे। उधर, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये मामला पंजाबी कॉलोनी का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को बताया कि कोतवाली इलाके के पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले जनता इंटर कॉलेज के टीचर लाल बिहारी तिवारी के घर से 40 लाख रुपए के बेशकीमती जेवरात चुराने के मामला सामने आया था। चोरी के इस खुलासे को ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए करीब डेढ़ सौ सीसीटीवी कैमरे सर्च किए गए। इंटर कॉलेज के टीचर के पारिवारिक सदस्यों से फेसबुक के जरिए औरैया में रहने वाले सत्यम ने दोस्ती की और इसके बाद परिजनों का ब्रेनवॉश कर दिया है। फिर तीन दिसंबर को लाल बिहारी के घर सत्यम मुंह ढक करके आया और 1 मिनट 9 सेकंड बाद ही घर से बैग लेकर के निकल गया। वहीं, युवक की ये हरकत घर में सीसीटीवी में कैद हो गई।

टीचर लाल बिहारी की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान सत्यम का नाम सामने आया। जब पुलिस उसकी तलाश में निकली, तो पता चला कि तीन दिसंबर को उसकी शादी औरैया जिले के दिबियापुर में हो रही थी। पुलिस शादी स्थल पर पहुंची और परिजनों को मामले की जानकारी दी। दूल्हे के कब्जे से 270 ग्राम सोना और डेढ़ किलो चांदी बरामद कर ली गई है। जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है मात्र 1 मिनट 9 सेकंड में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी की इस घटना में जनता इंटर कॉलेज के टीचर के पारिवारिक सदस्यों के संलिप्त होने की आशंका भी जताई जा रही है। जिसकी पुलिस गहन जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:दबंगों ने अपहरण के बाद युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हत्या कर नदी में फेंका शव

पुलिस ने बताया कि सत्यम ने अपनी शादी के दो दिन पहले जेवरात चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है, 5 दिसंबर को सत्यम की शादी थी, शादी के बाद सत्यम से पूछताछ की गई है जिसके बाद उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और उसके कब्जे से 40 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। सत्यम ने अपनी शादी के 2 दिन पहले इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया कि उसके ऊपर कोई शक ना जाए और वह घटना को लेकर के बच जाए।

पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने स्थानीय लोगों से इस बात की अपील की है कि अपने-अपने घरों और प्रतिष्ठा के बाहर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। ताकि किसी भी वारदात के होने पर सबूत मिलना आसान हो जाए। एसएसपी ने इटावा की कोतवाली पुलिस को 25000 का इनाम चोरी की इस घटना को खुलासे के लिए दिया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Etawah News Etawah Auraiya News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |