शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हा गिरफ्तार, फेरों से पहले 40 लाख के उड़ाए थे जेवर

संक्षेप: इटावा में पुलिस ने एक दूल्हे को शादी के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, दूल्हे ने अपनी शादी से पहले शिक्षक के घर से 40 लाख रुपये के बेशकीमती जेवरात चुराए थे।

यूपी के इटावा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने एक दूल्हे को शादी के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, दूल्हे ने अपनी शादी से पहले शिक्षक के घर से 40 लाख रुपये के बेशकीमती जेवरात चुराए थे। उधर, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला पंजाबी कॉलोनी का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को बताया कि कोतवाली इलाके के पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले जनता इंटर कॉलेज के टीचर लाल बिहारी तिवारी के घर से 40 लाख रुपए के बेशकीमती जेवरात चुराने के मामला सामने आया था। चोरी के इस खुलासे को ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए करीब डेढ़ सौ सीसीटीवी कैमरे सर्च किए गए। इंटर कॉलेज के टीचर के पारिवारिक सदस्यों से फेसबुक के जरिए औरैया में रहने वाले सत्यम ने दोस्ती की और इसके बाद परिजनों का ब्रेनवॉश कर दिया है। फिर तीन दिसंबर को लाल बिहारी के घर सत्यम मुंह ढक करके आया और 1 मिनट 9 सेकंड बाद ही घर से बैग लेकर के निकल गया। वहीं, युवक की ये हरकत घर में सीसीटीवी में कैद हो गई।

टीचर लाल बिहारी की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान सत्यम का नाम सामने आया। जब पुलिस उसकी तलाश में निकली, तो पता चला कि तीन दिसंबर को उसकी शादी औरैया जिले के दिबियापुर में हो रही थी। पुलिस शादी स्थल पर पहुंची और परिजनों को मामले की जानकारी दी। दूल्हे के कब्जे से 270 ग्राम सोना और डेढ़ किलो चांदी बरामद कर ली गई है। जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है मात्र 1 मिनट 9 सेकंड में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी की इस घटना में जनता इंटर कॉलेज के टीचर के पारिवारिक सदस्यों के संलिप्त होने की आशंका भी जताई जा रही है। जिसकी पुलिस गहन जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि सत्यम ने अपनी शादी के दो दिन पहले जेवरात चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है, 5 दिसंबर को सत्यम की शादी थी, शादी के बाद सत्यम से पूछताछ की गई है जिसके बाद उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और उसके कब्जे से 40 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। सत्यम ने अपनी शादी के 2 दिन पहले इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया कि उसके ऊपर कोई शक ना जाए और वह घटना को लेकर के बच जाए।